Ứng cử viên ĐBQH khoá XVI Hà Thị Nga cam kết sâu sát cơ sở

Bà Hà Thị Nga khẳng định sẽ đồng hành, làm cầu nối giữa địa phương với Trung ương, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Lai Châu.

Chiều 1/3, trong khuôn khổ chương trình vận động bầu cử tại Lai Châu, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri xã Mường Kim.

Ứng cử viên Hà Thị Nga cùng các ứng cử viên khác tiếp xúc cử tri tại xã Mường Kim.

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cam kết trách nhiệm trước nhân dân và lắng nghe, trao đổi thẳng thắn các kiến nghị của cử tri hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Cử tri xã Mường Kim kiến nghị Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông liên bản, điện, nước sinh hoạt, thủy lợi, viễn thông; nâng cấp trường lớp, cơ sở y tế; có thêm chính sách hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Phát biểu trước cử tri, bà Hà Thị Nga bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử tại Lai Châu, bà khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành trách nhiệm người đại biểu dân cử. Trọng tâm là giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, định kỳ tiếp xúc, lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời giám sát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, bà Hà Thị Nga cam kết sâu sát cơ sở, tổng hợp thực tiễn để tham gia xây dựng luật, cơ chế, chính sách sát hợp, nhất là các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bà cũng khẳng định sẽ đồng hành cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm cầu nối giữa địa phương với Trung ương, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Lai Châu.

Đánh giá Lai Châu đã đạt nhiều kết quả quan trọng song vẫn còn không ít thách thức về hạ tầng, nguồn lực và tỷ lệ hộ nghèo, bà Hà Thị Nga cho biết sẽ kiến nghị triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Thay mặt các ứng cử viên, bà trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết của cử tri, khẳng định sẽ biến cam kết thành hành động cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, giám sát của nhân dân.

Nhân dịp này, bà Hà Thị Nga đã trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có uy tín và hộ khó khăn trên địa bàn xã Mường Kim.