Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Ứng cử viên ĐBQH khoá XVI Hà Thị Nga cam kết sâu sát cơ sở

Bà Hà Thị Nga khẳng định sẽ đồng hành, làm cầu nối giữa địa phương với Trung ương, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Lai Châu.

Thiên Tuấn

Chiều 1/3, trong khuôn khổ chương trình vận động bầu cử tại Lai Châu, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri xã Mường Kim.

anh-chup-man-hinh-2026-03-01-luc-190630.png
Ứng cử viên Hà Thị Nga cùng các ứng cử viên khác tiếp xúc cử tri tại xã Mường Kim.

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cam kết trách nhiệm trước nhân dân và lắng nghe, trao đổi thẳng thắn các kiến nghị của cử tri hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Cử tri xã Mường Kim kiến nghị Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông liên bản, điện, nước sinh hoạt, thủy lợi, viễn thông; nâng cấp trường lớp, cơ sở y tế; có thêm chính sách hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Phát biểu trước cử tri, bà Hà Thị Nga bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử tại Lai Châu, bà khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành trách nhiệm người đại biểu dân cử. Trọng tâm là giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, định kỳ tiếp xúc, lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời giám sát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

anh-chup-man-hinh-2026-03-01-luc-190617.png

Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, bà Hà Thị Nga cam kết sâu sát cơ sở, tổng hợp thực tiễn để tham gia xây dựng luật, cơ chế, chính sách sát hợp, nhất là các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bà cũng khẳng định sẽ đồng hành cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm cầu nối giữa địa phương với Trung ương, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Lai Châu.

anh-chup-man-hinh-2026-03-01-luc-190641.png

Đánh giá Lai Châu đã đạt nhiều kết quả quan trọng song vẫn còn không ít thách thức về hạ tầng, nguồn lực và tỷ lệ hộ nghèo, bà Hà Thị Nga cho biết sẽ kiến nghị triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Thay mặt các ứng cử viên, bà trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết của cử tri, khẳng định sẽ biến cam kết thành hành động cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, giám sát của nhân dân.

Nhân dịp này, bà Hà Thị Nga đã trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có uy tín và hộ khó khăn trên địa bàn xã Mường Kim.

#hà thị nga #ứng cử viên #đại biểu quốc hội #bầu cử #lai châu #mường kim

Bài liên quan

Chính trị

Tiểu sử ông Vũ Văn Tiến, ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Hải Phòng

Ông Vũ Văn Tiến - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hải Phòng.

66.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Bà Hà Thị Nga cam kết đồng hành cùng Lai Châu phát triển bền vững

Bà Hà Thị Nga cam kết sẽ đồng hành cùng tỉnh Lai Châu kiến nghị Trung ương triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia...

Sáng 1/3, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng dự hội nghị còn các đại biểu: Tẩn Thị Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu; đại biểu ứng cử Quốc hội khóa XVI; đại biểu ứng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và đông đảo cử tri trên địa bàn xã Khoen On.

Xem chi tiết

Chính trị

Ông Vũ Văn Tiến sẽ tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng ngày 5/3

Ngày 5/3 tới, ông Vũ Văn Tiến cùng các ứng viên ĐBQH khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 Hải Phòng tiếp xúc cử tri 20 xã, phường dưới hình thức trực tiếp, trực tuyến.

Thành phố Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 33 người ứng cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19 đại biểu.

mr-tien-4.jpg
Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa của người bệnh

Mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa của người bệnh

Chiều 27/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.