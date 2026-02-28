Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự Lễ hội "Vạn Xuân khai Quốc"

Sáng 28/2, tại Di tích Quốc gia Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục), phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, Lễ hội “Vạn Xuân khai Quốc” - Kỷ niệm 1.482 năm ngày Đức Hoàng đế Lý Nam Đế lên ngôi, khai sinh nhà nước Vạn Xuân đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và linh thiêng. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự khai mạc Lễ hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và các lãnh đạo dâng hương tại Đền thờ Lý Nam Đế - Ảnh: VGP

Lý Nam Đế tên thật là Lý Bí, sinh tại làng Cổ Pháp, xã Tiên Phong, TP. Phổ Yên cũ - nay thuộc phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Năm Nhâm Tuất (542), Lý Bí tập hợp hào kiệt, phát động nhân dân đứng lên khởi nghĩa, giành chiến thắng vang dội, quét sạch quân giặc nhà Lương ra khỏi bờ cõi nước ta. Năm Giáp Tý (544), Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, niên hiệu là Thiên Đức.

Tự hào là quê hương của vị Hoàng đế đầu tiên, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử thiêng liêng ấy. Mảnh đất "phên dậu phía Bắc của kinh thành Thăng Long", nơi giao thoa giữa đồng bằng và trung du, miền núi đã hun đúc nên khí chất anh hùng, ý chí kiên cường và tinh thần yêu nước nồng nàn của bao thế hệ.

Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế. Đền Mục, chùa Hương Ấp cùng các công trình trong quần thể di tích đã và đang được đầu tư tu bổ khang trang, bề thế, giữ gìn kiến trúc truyền thống, bảo đảm sự tôn nghiêm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân và du khách.

"Vạn Xuân khai Quốc" không chỉ là lễ hội văn hóa - tâm linh thường niên, mà còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Đức Hoàng đế Lý Nam Đế. Đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thái Nguyên trong giai đoạn mới.

Lễ hội cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, ý chí tự cường dân tộc cho thế hệ trẻ; khơi dậy niềm tự hào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; quảng bá hình ảnh quê hương Thái Nguyên - mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng và đang vươn mình mạnh mẽ trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Lễ hội "Vạn Xuân khai Quốc" được tổ chức hằng năm, trong đó, ngày 12 tháng Giêng âm lịch trở thành lễ hội chính. Năm nay, lễ hội "Vạn Xuân khai Quốc" năm nay được tỉnh Thái Nguyên quan tâm, chỉ đạo, tổ chức với quy mô phù hợp, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm và đậm đà bản sắc dân tộc. Phần lễ được cử hành theo nghi thức truyền thống, thành kính, trang nghiêm; phần hội phong phú với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân và du khách.