Chính trị

Bí thư Lào Cai Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai vừa được Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hải Ninh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

788888-4803.jpg
Ông Trịnh Việt Hùng, tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trước đó, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các chức vụ liên quan, điều động phân công giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Trịnh Việt Hùng 49 tuổi, quê ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng), là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 (dự khuyết), 14. Ông có trình độ Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.

Ông Trịnh Việt Hùng có nhiều năm công tác tại Thái Nguyên, từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Khi Thái Nguyên sáp nhập với Bắc Kạn vào tháng 6/2025, Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mới. Hai tháng sau, ông Hùng được luân chuyển làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trong đợt bố trí Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương.

Tại Đại hội Đảng hồi tháng 1, ông Trịnh Việt Hùng trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện là ông Trần Đức Thắng, với các Thứ trưởng giúp việc là các ông: Trịnh Việt Hùng (thường trực), Nguyễn Hoàng Hiệp, Trần Thanh Nam, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp và bà Nguyễn Thị Phương Hoa.

Mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa của người bệnh

Mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa của người bệnh

Chiều 27/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.

