Quảng Ngãi tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Sự kiện quy mô với nhiều hoạt động ý nghĩa, ghi nhớ công lao và di sản của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh.

Sáng 01/3/2026, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng thuộc xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2026).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các ban, bộ, ngành Trung ương dâng hoa, viếng hương kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bao gồm: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thỉnh chuông và dâng hương.

Về phía gia đình cố Thủ tướng, có sự tham dự của Thiếu tướng Phạm Sơn Dương – con trai Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng các thân nhân. Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã gửi lẵng hoa kính dâng lên anh linh Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Chương trình được mở đầu bằng những thước phim tư liệu quý giá và không gian nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục như hoạt cảnh "Người đi tìm hình đất nước" và các ca khúc ca ngợi người con ưu tú của núi Ấn sông Trà.

Trong diễn văn kỷ niệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Thủ tướng Phạm Văn Đồng – người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đọc diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vẻ vang của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu ghi nhận những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với cách mạng Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực của ông là nguồn động lực cho các thế hệ tiếp nối.

Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ trọng tâm cho tỉnh Quảng Ngãi phải tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, tỉnh cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ "có tâm, có tầm", dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong định hướng phát triển kinh tế, Quảng Ngãi được yêu cầu khai thác tối đa lợi thế địa chính trị tại "ngã ba Đông Dương" để tạo bước đột phá với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thủ tướng nhấn mạnh việc lấy Khu Kinh tế Dung Quất làm hạt nhân, thúc đẩy liên kết vùng để hình thành trung tâm công nghiệp trọng điểm quốc gia, đồng thời phát triển du lịch độc đáo kết nối giữa "rừng" và "biển". Song song với phát triển kinh tế, tỉnh phải đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo toàn diện cho người có công và các đối tượng chính sách, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đáp từ ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trồng cây trong khuôn viên khu lưu niệm.

Ngay sau lễ kỷ niệm, các đại biểu đã tham quan không gian triển lãm chuyên đề mang tên "Phạm Văn Đồng - Người Cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng, Người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi".

Triển lãm sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân và khách tham quan tại nhà trưng bày từ nay đến hết ngày 10/3/2026.