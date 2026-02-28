Tổng Bí thư dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND của Quân chủng Hải quân

Sáng ngày 28/2, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (Anh hùng LLVTND) lần thứ 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Cùng dự buổi lễ có bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân chủng Hải quân. Ảnh: Đảng Cộng sản

Báo cáo thành tích của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân đã ôn lại lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng Hải quân; những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Quân chủng góp phần tạo sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, ngày 7/5/1955, Cục Phòng thủ bờ bể, tiền thân của Quân chủng Hải quân được thành lập. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân cả nước, hơn 70 năm qua, Quân chủng Hải quân đã không ngừng phát triển, trưởng thành, lập nên nhiều chiến công vẻ vang, có chiến công trở thành huyền thoại, như những kỳ tích của Quân đội và dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quân chủng Hải quân đã ra quân đánh thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964, đánh đuổi tàu Ma-đốc ra khỏi vùng biển miền Bắc, bắn rơi máy bay; cùng quân dân cả nước anh dũng chiến đấu, đánh bại 2 cuộc chiến tranh leo thang phá hoại và phong tỏa miền Bắc của đế quốc Mỹ; huấn luyện, sử dụng đặc công nước đánh địch trên chiến trường Cửa Việt - Đông Hà; mở Đường Hồ Chí Minh trên biển vận chuyển chi viện chiến trường miền Nam; tham gia Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và giải phóng quần đảo Trường Sa, các đảo Tây Nam, góp phần vào chiến thắng trọn vẹn, vĩ đại của dân tộc.

Sau ngày đất nước thống nhất, Quân chủng Hải quân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế vẻ vang tại nước bạn Lào và Campuchia. Trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, Quân chủng luôn khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; thường xuyên nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, chủ động tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước và xử lý linh hoạt, đúng đối sách các tình huống, đặc biệt là những tình huống khó khăn phức tạp trên biển, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, hoạt động kinh tế biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, Quân chủng Hải quân đã tập trung xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, với đầy đủ các thành phần lực lượng: Tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân, pháo binh - tên lửa bờ, hải quân đánh bộ và đặc công hải quân. Nhiều loại phương tiện, vũ khí trang bị mới, hiện đại đã được đưa vào biên chế. Công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo được chú trọng; kết hợp huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu toàn Quân chủng.

Công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng được Quân chủng Hải quân triển khai chủ động, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất cả trên bình diện song phương và đa phương, ưu tiên hợp tác với quân đội và hải quân các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống; không ngừng xây dựng lòng tin, nâng cao uy tín và vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Với phương châm “cứu giúp nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim”, Quân chủng Hải quân luôn sát cánh cùng Nhân dân trong những thời điểm khó khăn, thiên tai, hoạn nạn. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Hải quân cùng con tàu vượt qua sóng to, gió lớn, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, đã trở thành biểu tượng cao đẹp, làm ngời sáng thêm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới.

Cùng với đó, Quân chủng Hải quân đã quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển bền vững kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên các vùng biển đảo (nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045), trong đó đẩy mạnh xây dựng và phát triển Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thông qua chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và huy động nguồn lực để xây dựng, bảo vệ biển đảo; xây dựng đặc khu Trường Sa thực sự “mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”.

Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh: Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, Hải quân nhân dân Việt Nam đang tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Những chiến công oanh liệt, những thành tích đặc biệt xuất sắc trong hơn 70 năm qua và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 sẽ là hành trang, động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay thêm tự hào, vững tin cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng của Quân chủng Hải quân; chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Hải quân nhân dân Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quan tâm, động viên, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước; thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; lập được nhiều thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, công tác và làm nhiệm vụ quốc tế.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư yêu cầu Quân chủng Hải quân tập trung quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những giải pháp “đúng”, “trúng” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây dựng, phát triển đất nước.

Quân chủng Hải quân cần tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững”; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nắm chắc nhiệm vụ, đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo hướng tinh, gọn, mạnh. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nghiên cứu các cuộc chiến tranh xung đột gần đây trên thế giới, phát triển nghệ thuật quân sự Hải quân phù hợp với thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh - đối ngoại - kinh tế; chủ động, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển. Quân chủng Hải quân phải là lực lượng nòng cốt, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc. Làm tốt công tác hợp tác quốc tế về biển, đảo; đối ngoại quốc phòng với quân đội và hải quân các nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình trên biển.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, làm cho giá trị văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực to lớn để xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm chăm lo bảo đảm chế độ, chính sách, đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương để Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 tặng Quân chủng Hải quân.