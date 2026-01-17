Rực rỡ cờ hoa trên quê hương Bác mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Những ngày này, tại các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lan tỏa mạnh mẽ.
BMW vừa tạo nên một cột mốc trong chiến lược điện hóa tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương khi xuất xưởng mẫu i5 eDrive40 M Sport Pro lắp ráp CKD tại Malaysia.
Ninh Dương Lan Ngọc lên đồ dự sự kiện. NSƯT Chí Trung mong sang năm NSND Quốc Khánh xuất hiện ở Táo Quân.
Mới đây, mỹ nhân Malaysia - Siew Pui Yi khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tung bộ ảnh trượt tuyết trong trang phục nội y nóng bỏng, bất chấp thời tiết giá lạnh.
Chiếc siêu xe Aston Martin Valiant này mới chỉ lăn bánh 806 km trên đồng hồ công tơ mét và người bán đang ra giá 2.595.000 bảng Anh (khoảng hơn 91 tỷ đồng) .
Một ngôi mộ khổng lồ 5.000 năm tuổi được phát hiện ở Tây Ban Nha, là một trong những công trình kiến trúc tang lễ đồ sộ và được bảo tồn tốt nhất ở Andalusia.
Giống mèo Manx nổi tiếng với ngoại hình đặc biệt và lịch sử lâu đời, luôn thu hút sự tò mò của những người yêu mèo trên khắp thế giới.
Sau chuỗi ngày im lặng trước 'bão' thị phi về đời tư, Linh Trương bất ngờ tung tâm thư dài cùng bằng chứng công việc như lời đáp trả với những đồn đoán.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/1, Bảo Bình tài lộc rất khá tuy nhiên đừng quá hưng phấn. Sư Tử cần kiểm soát sự bốc đồng, làm gì cũng nên kiên trì.
Elon Musk tiếp tục gây bão khi ca ngợi Trung Quốc vượt Mỹ về năng lượng, AI và sản xuất, đồng thời dự đoán tương lai nhân loại sẽ thay đổi chóng mặt.
Bên cạnh protein, trái cây là nguồn dinh dưỡng quan trọng giúp người tập gym cải thiện hiệu suất, hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ và phục hồi thể lực sau tập.
Không chỉ ghi dấu ấn bằng giọng hát, Minh Tuyết - Hà Phương còn gây chú ý bởi vẻ đẹp trẻ trung, gợi cảm.
Miêu Thạch Sơn – Chu Va 12 – Cán Chùa Thìa Sảng là cung trekking khắc nghiệt bậc nhất Việt Nam, thử thách thể lực và bản lĩnh giữa núi rừng hùng vĩ Tây Bắc.
Trong bài đăng mới, nữ diễn viên Đỗ Khánh Vân vẫn không giấu nổi sự bức xúc và thất vọng vì sự cố ngoài ý muốn trong chuyến hành trình đắt đỏ đến Ai Cập.
Omoda C7 thuộc phân khúc trên "đàn em" C5 đã ra mắt Việt Nam từ năm ngoái. Xe dự kiến có giá từ 839 triệu, cạnh tranh Mazda CX-5 bằng cấu hình PHEV.
Bước sang tuần mới, 3 con giáp được dự đoán có sự nghiệp "lên hương", cuộc sống giàu sang, viên mãn.
Khám phá mới cho thấy người Heiltsuk đã sinh sống trong khu vực này từ thời kỳ băng hà cuối cùng, với nhiều di vật và công trình đơn giản đã được khai quật.
Vẻ đáng yêu như thiên thần của "mỹ nhân hào môn" Phanh Lee nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Các nhà khảo cổ Na Uy khai quật hàng loạt rìu và công cụ cổ xưa, mở ra góc nhìn mới về thời kỳ Đồ Đồng tại Scandinavia.
Các nhà thiên văn quan sát được một sao lùn trắng bí ẩn đang tạo ra sóng xung kích rực rỡ sắc màu khi di chuyển trong không gian.
Mẫu coupe thể thao chạy điện Project V do Yamaha và Caterham phát triển vừa ra mắt tại CES 2026, hướng tới thị trường Mỹ và trực tiếp thách thức Porsche 911.