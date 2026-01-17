Hà Nội

Rực rỡ cờ hoa trên quê hương Bác mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Chính trị

Rực rỡ cờ hoa trên quê hương Bác mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Những ngày này, tại các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lan tỏa mạnh mẽ.

Theo Thu Hiền/Tiền Phong
Ghi nhận ngày 17/1, trên nhiều tuyến phố trung tâm của tỉnh Nghệ An, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo ngay ngắn, xen kẽ cùng các pano, áp phích cổ động, mang đến không khí tươi vui, phấn khởi chào mừng sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.
Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, những hàng cờ thẳng tắp nổi bật. Sắc đỏ phấp phới giữa bầu trời không chỉ tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ mà còn thể hiện rõ khí thế chính trị đang lan tỏa sâu rộng.
Pano, áp phích trước trụ sở HĐND - UBND tỉnh, Tỉnh ủy Nghệ An, tạo không khí trang trọng, phấn khởi cùng hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng với niềm tin và kỳ vọng mới.
Trên các trục đường chính như Lê Mao, Trường Thi, Trần Phú…, hệ thống trang trí cờ hoa, bảng biển được đầu tư công phu, hài hòa giữa yếu tố tuyên truyền chính trị và mỹ quan đô thị. Sự đồng bộ trong công tác cổ động trực quan không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, niềm tin và tinh thần phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Nghệ An.
Tại các trụ sở cơ quan, đơn vị hành chính, hệ thống cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo đồng bộ, nghiêm trang.
Không chỉ ở khu vực trung tâm, công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội XIV của Đảng còn được triển khai sâu rộng đến từng khu dân cư, ngõ phố, trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học. Các địa phương chủ động huy động lực lượng, nguồn lực chỉnh trang đô thị, treo cờ, dựng pano, tạo không khí trang trọng, phấn khởi để nhân dân cùng hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng mới.
Đặc biệt, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), không khí chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV càng thêm trang nghiêm, xúc động. Dọc các lối vào khu di tích, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo trang trọng; pano, khẩu hiệu tuyên truyền được bố trí hài hòa, tôn lên không gian văn hóa - lịch sử thiêng liêng. Dòng người về dâng hương, tham quan quê Bác trong những ngày này không chỉ bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội, vào những quyết sách đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
Ở các xã miền núi, nhiều tuyến đường cũng ngập tràn sắc đỏ, thể hiện tinh thần hướng về Đại hội từ cơ sở.
Những tuyến đường rực rỡ cờ hoa ở Nghệ An không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn là hình ảnh sinh động thể hiện niềm tin, khát vọng phát triển và lời chào trang trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo Thu Hiền/Tiền Phong
tienphong.vn
#Đại hội Đảng #quê hương Bác Hồ #cờ hoa #Đại hội Đảng lần thứ XIV #Nghệ An

