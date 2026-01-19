Hôm nay Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Hôm nay 19/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV) bắt đầu phiên họp trù bị tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên cả nước. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 19 - 25/1, là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, trọng đại của đất nước.

Bên trong nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Đại hội XIV của Đảng sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội XIV là bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, dự kiến gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Với nền tảng 40 năm đổi mới, với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách mang tính lịch sử, tạo động lực mạnh mẽ để Việt Nam tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Truyền hình trực tiếp, cả nước theo dõi Đại hội lần thứ XIV của Đảng Thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), VTV sẽ thực hiện việc truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Đại hội và chia sẻ tín hiệu cho các cơ quan báo chí trong nước để chủ động tiếp sóng trên các kênh truyền hình truyền thống, báo điện tử (website). Dự kiến Lễ Khai mạc được truyền hình trực tiếp từ 8h ngày 20/1/2026 trên VTV1. Lễ Bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, thời gian theo thông báo của Ban Tổ chức Đại hội. Các đơn vị có chức năng hoạt động truyền hình trên cả nước có thể tiếp sóng các phiên truyền hình trực tiếp Đại hội của VTV để phát trên kênh truyền hình của mình. Tín hiệu chương trình trên kênh VTV1 được phát sóng qua hệ thống truyền hình số mặt đất DVB-T2 từ các trạm phát sóng trên địa bàn hoặc trực tiếp qua vệ tinh. Báo điện tử trong nước có thể tiếp sóng các phiên truyền hình trực tiếp Đại hội để phát trên website của báo mình. Để bảo đảm không bị tranh chấp bản quyền cho các trang tiếp sóng, đề nghị quý Báo cung cấp địa chỉ website của mình cho Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital) để cập nhật danh sách cho phép. VTV đề nghị: Không sử dụng tín hiệu các phiên truyền hình trực tiếp Đại hội của VTV để phát trên các trang mạng xã hội. Các đơn vị tiếp sóng phối hợp thực hiện, tuân thủ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo quyền lợi chung của các lực lượng làm nên sự kiện. Các đơn vị tiếp sóng trên website có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ bình luận (nếu có), không để xuất hiện bình luận xuyên tạc hoặc phản cảm.