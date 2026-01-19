Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Hôm nay Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Thiên Tuấn

Hôm nay 19/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV) bắt đầu phiên họp trù bị tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên cả nước. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 19 - 25/1, là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, trọng đại của đất nước.

anh-chup-man-hinh-2026-01-14-luc-193730.png
Bên trong nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Đại hội XIV của Đảng sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội XIV là bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, dự kiến gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Với nền tảng 40 năm đổi mới, với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách mang tính lịch sử, tạo động lực mạnh mẽ để Việt Nam tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Truyền hình trực tiếp, cả nước theo dõi Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), VTV sẽ thực hiện việc truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Đại hội và chia sẻ tín hiệu cho các cơ quan báo chí trong nước để chủ động tiếp sóng trên các kênh truyền hình truyền thống, báo điện tử (website).

Dự kiến Lễ Khai mạc được truyền hình trực tiếp từ 8h ngày 20/1/2026 trên VTV1. Lễ Bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, thời gian theo thông báo của Ban Tổ chức Đại hội.

Các đơn vị có chức năng hoạt động truyền hình trên cả nước có thể tiếp sóng các phiên truyền hình trực tiếp Đại hội của VTV để phát trên kênh truyền hình của mình. Tín hiệu chương trình trên kênh VTV1 được phát sóng qua hệ thống truyền hình số mặt đất DVB-T2 từ các trạm phát sóng trên địa bàn hoặc trực tiếp qua vệ tinh.

Báo điện tử trong nước có thể tiếp sóng các phiên truyền hình trực tiếp Đại hội để phát trên website của báo mình. Để bảo đảm không bị tranh chấp bản quyền cho các trang tiếp sóng, đề nghị quý Báo cung cấp địa chỉ website của mình cho Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital) để cập nhật danh sách cho phép.

VTV đề nghị: Không sử dụng tín hiệu các phiên truyền hình trực tiếp Đại hội của VTV để phát trên các trang mạng xã hội. Các đơn vị tiếp sóng phối hợp thực hiện, tuân thủ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo quyền lợi chung của các lực lượng làm nên sự kiện. Các đơn vị tiếp sóng trên website có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ bình luận (nếu có), không để xuất hiện bình luận xuyên tạc hoặc phản cảm.

Hà Nội tạm cấm đường phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch cấm đường, hạn chế phương tiện và phân luồng giao thông trong ngày 19/1/2026 trên địa bàn thành phố.

Thời gian cấm đường, hạn chế phương tiện ngày 19/1/2026

Trong ngày 19/1/2026, việc cấm và hạn chế giao thông được áp dụng theo các khung giờ:

Sáng: 6h00 – 8h30

Trưa: 10h30 – 12h00

Đầu giờ chiều: 13h00 – 14h00

Chiều tối: 16h00 – 19h00

Trong các khung giờ trên, xe tải các loại và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên không được phép lưu thông trên các tuyến đường thuộc diện cấm.

Các tuyến đường tạm cấm ngày 19/1/2026

Lực lượng chức năng tạm cấm xe tải và ô tô khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên các tuyến đường trọng điểm gồm:

Phạm Hùng (đoạn Mễ Trì – Trần Duy Hưng), Đại lộ Thăng Long (đoạn tiếp giáp Trung tâm Hội nghị Quốc gia), Trần Hữu Dực, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến (đoạn Lê Văn Lương – Phạm Hùng), Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Đào Tấn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Quán Sứ, Tràng Thi và các tuyến phố lân cận khu vực Ba Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Các tuyến đường hạn chế phương tiện

Cùng thời gian trên, xe tải và ô tô khách từ 16 chỗ trở lên bị hạn chế lưu thông trên các tuyến: Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên, Thụy Khuê, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Hai Bà Trưng, Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Mễ Trì và toàn tuyến Đại lộ Thăng Long.

Riêng đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5A, tạm cấm ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên trong khung giờ từ 6h00 đến 21h00 ngày 19/1/2026 (trừ xe phục vụ Đại hội và xe ưu tiên).

Hướng dẫn phân luồng, di chuyển

Công an Hà Nội khuyến cáo các phương tiện liên tỉnh chủ động đi theo các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường vành đai như: cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Pháp Vân – Cầu Giẽ, Hà Nội – Bắc Giang; các cầu Thanh Trì, Phù Đổng, Quốc lộ 3 mới… để tránh khu vực trung tâm thành phố.

#đại hội đảng #khai mạc #đại biểu #sự kiện chính trị #văn kiện #tổng bí thư

Bài liên quan

Chính trị

Ngoại giao kinh tế chuyển mình vì sự hùng cường của dân tộc

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong không khí phấn khởi cả nước hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ cùng các cấp, các ngành, địa phương đang tích cực chuẩn bị để triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực theo Nghị quyết Đại hội; trong đó công tác ngoại giao kinh tế, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần “dẫn lối, mở đường," thu hút các nguồn lực, tạo ra cơ hội, mở ra không gian phát triển mới để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Xem chi tiết

Chính trị

Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước ngoặt quan trọng, không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ, một chặng đường phát triển mà còn xác lập tầm nhìn chiến lược, định hướng con đường đi lên của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thông tin, tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng dư luận, củng cố niềm tin và lan tỏa tầm nhìn, khát vọng phát triển. Trao đổi với báo chí, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV đã làm rõ những kết quả nổi bật, định hướng trọng tâm và yêu cầu đặt ra đối với báo chí trong đợt tuyên truyền cao điểm hướng tới Đại hội XIV.

anh-chup-man-hinh-2026-01-17-luc-231621.png
Xem chi tiết

Chính trị

Văn kiện Đại hội XIV: Động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

Ba đột phá chiến lược được nêu trong dự thảo các Văn kiện đều rất quan trọng và gắn kết chặt chẽ với nhau.

Đại hội XIV của Đảng được xác định là một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh. Việc chuẩn bị và xây dựng Văn kiện trình Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là bước tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (năm 1991), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mà còn hoạch định tầm nhìn, định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

image.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” khơi dậy niềm tự hào

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” khơi dậy niềm tự hào

Tối 16/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” lần thứ 20 năm 2026.