Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về Kim Liên dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nghệ An, khẳng định quyết tâm tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Thanh Hà

Chiều 28/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng Đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

ctqh3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà lãnh đạo thiên tài của dân tộc, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Đối với Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng và trực tiếp lãnh đạo tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, thành lập Quốc hội Việt Nam, xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Những tư tưởng lớn của Người về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân tiếp tục là kim chỉ nam cho hoạt động của Quốc hội.

ct1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác nguyện nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, bảo đảm thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc, tạo nền tảng chính trị – xã hội vững chắc triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

ctqh-tran-thanh-man-cung-doan-cong-tac-dang-huong-tai-den-chung-son.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác dâng hoa tại Đền Chung Sơn.

Nhân dịp này, Đoàn cũng đã dâng hương, dâng hoa tại Đền Chung Sơn – Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

