Hải Phòng hướng dẫn người ứng cử chương trình hành động vận động bầu cử

Chiều 27/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thành phố và hướng dẫn những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thực hiện các bước vận động bầu cử.

Hội nghị có ý nghĩa then chốt để các ứng cử viên chuẩn bị tâm thế và nội dung tốt nhất trước khi chính thức tiếp xúc, gặp gỡ cử tri thành phố.

Tham dự Hội nghị có các ông Vũ Tiến Phụng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đức Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Kế hoạch đã thống nhất với Ủy ban bầu cử thành phố, hoạt động tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử sẽ được triển khai sâu rộng với số lượng lớn các cuộc gặp gỡ tại các đơn vị bầu cử.

Cụ thể, đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thành phố sẽ tổ chức các hội nghị tiếp xúc tại 7 đơn vị bầu cử, diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 3/3 đến ngày 6/3/2026. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, lịch tiếp xúc sẽ được thực hiện tại 18 đơn vị bầu cử, bắt đầu từ ngày 9/3 và kết thúc vào ngày 11/3/2026.

Hình thức vận động bầu cử năm nay tiếp tục được đổi mới theo hướng linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa hội nghị trực tiếp và trực tuyến nhằm đảm bảo tính kết nối rộng rãi.

Tại các hội nghị, người ứng cử sẽ trực tiếp trình bày chương trình hành động tại một điểm cầu chính đặt tại trụ sở UBND các phường, xã, sau đó nội dung sẽ được truyền trực tuyến đến các điểm cầu phụ tại các địa bàn lân cận trong cùng đơn vị bầu cử. Để đảm bảo hiệu quả tuyên truyền, mỗi điểm cầu trực tiếp yêu cầu sự tham gia của ít hơn 100 cử tri, trong khi các điểm cầu trực tuyến sẽ có ít nhất 50 cử tri tham dự.

Về nội dung chương trình hành động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lưu ý các ứng cử viên cần xây dựng bản dự thảo súc tích, không quá 5 trang A4 và trình bày trong khoảng từ 7 đến 10 phút. Nội dung cơ bản phải bao gồm phần giới thiệu ngắn gọn về bản thân, sự hiểu biết về trách nhiệm của người đại biểu nhân dân và đặc biệt là những hứa hẹn cụ thể về các công việc sẽ thực hiện để giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Người ứng cử cần đưa ra được các giải pháp khả thi gắn liền với thế mạnh chuyên môn và tình hình thực tế của địa phương, đồng thời đặc biệt lưu ý không hứa những nội dung nằm ngoài khả năng thực hiện của mình. Bên cạnh nội dung, kỹ năng trình bày như sự tự tin, giọng nói và khả năng tương tác cũng được đánh giá là yếu tố quan trọng để tạo niềm tin và ấn tượng tốt đẹp đối với cử tri tại các buổi tiếp xúc.

Trước đó, ngày 25/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị thống nhất số lượng điểm tiếp xúc cử tri, thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri phục vụ vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về việc cân đối số lượng điểm tiếp xúc, sắp xếp thời gian, lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, bảo đảm các hội nghị tiếp xúc cử tri được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng quy định pháp luật và sát với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng thống nhất tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 4/3 đến 6/3/2026. Đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031, thời gian tổ chức trong 3 ngày, từ 9/3 đến 11/3/2026. Theo kế hoạch, đến hết ngày 11/3/2026 sẽ hoàn thành toàn bộ các Hội nghị tiếp xúc cử tri phục vụ công tác vận động bầu cử.