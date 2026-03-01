Tiểu sử ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI: Ông Trần Lưu Quang

Ông Trần Lưu Quang ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 6, TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 6 bao gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Ông Trần Lưu Quang sinh ngày 30 tháng 8 năm 1967, quê quán Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Chức vụ hiện tại là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Từ tháng 6/1994 đến tháng 12/2010: Công tác tại tỉnh Tây Ninh, lần lượt giữ các chức vụ: Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành - Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chuyên viên Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh; Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bàng; Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng.

Từ tháng 01/2011 đến tháng 01/2016: Công tác tại tỉnh Tây Ninh, lần lượt là: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng (sau đó là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 01/2016 đến tháng 02/2019: Công tác tại tỉnh Tây Ninh, lần lượt là: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 02/2019 đến tháng 5/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 5/2021 đến tháng 01/2023: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 01/2023 đến tháng 8/2024: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ tháng 8/2024 đến tháng 01/2025: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ tháng 01/2025 đến tháng 8/2025: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (từ tháng 02/2025 là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương); Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ tháng 8/2025 đến tháng 01/2026: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ tháng 01/2026 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XV.