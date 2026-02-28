Ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Sáng 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Dương Quốc Huy.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các chức vụ liên quan, điều động phân công giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao Quyết định và chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy, ông Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, khả năng đáp ứng của cán bộ, đảm bảo công tác cán bộ của Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Bộ Chính trị phân công, điều động ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Dương Quốc Huy được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết; đã trưởng thành trên nhiều cương vị công tác tại các cơ quan Trung ương, nhất là công tác thanh tra. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng mong muốn trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Dương Quốc Huy sẽ bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tập trung, quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất phát huy năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như: Khẩn trương hoàn thành, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững, triển khai đồng bộ các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là các nội dung về phát triển khoa học công nghệ, xây dựng pháp luật thúc đẩy kinh tế tư nhân, kinh tế Nhà nước, an ninh năng lượng, giáo dục đào tạo...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị Tỉnh ủy Lào Cai cần tập trung lãnh đạo thực hiện quy hoạch phát triển theo không gian mới của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030; ưu tiên nguồn lực để phát triển nguồn lực hạ tầng giao thông, logistic, cửa khẩu, hạ tầng số; nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế cửa khẩu…

Lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp; đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, ủng hộ ông Dương Quốc Huy hoàn thành nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đưa tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đặc biệt là ông Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng, ủng hộ, giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy một tỉnh biên cương của Tổ quốc, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giàu truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc như tỉnh Lào Cai, tân Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhận thức sâu sắc đây là một vinh dự, tự hào to lớn song cũng là trách nhiệm rất nặng nề của bản thân trước Đảng, Nhà nước, trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lào Cai.

Trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy hứa sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện bản lĩnh chính trị, nhất là học hỏi kinh nghiệm từ các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi trước, từ các đồng chí cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; với tất cả tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm tích lũy được, sẽ quyết tâm thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Bảo đảm mục tiêu “giữ biên giới, giữ dân, giữ rừng, giữ nước, giữ môi trường”; Tạo bước đột phá xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm phát triển phía Bắc của cả nước; trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, giữa Việt Nam với Trung Quốc, các nước trong khu vực và thế giới. Hiện thực hóa mục tiêu phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.