Sáng rõ cống hiến và di sản của Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp lớn của đồng chí Phạm Văn Đồng.

Chiều 28/2, tại Quảng Ngãi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi”.

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng (1/3/1906 - 1/3/2026).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội thảo khoa học.

Dự và chủ trì Hội thảo có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi…

Toàn cảnh Hội thảo.

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 40 tham luận gửi đến Hội thảo. Các tham luận tập trung làm rõ cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Các ý kiến tại hội thảo khẳng định, đồng chí Phạm Văn Đồng là người chiến sĩ cộng sản tiền bối, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và trưởng thành từ phong trào yêu nước.

Không gian trưng bày sách, ảnh, tài liệu về đồng chí Phạm Văn Đồng bên lề hội thảo.

Nhiều tham luận phân tích sâu sắc vai trò, dấu ấn của đồng chí Phạm Văn Đồng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại. Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ trong nhiều năm, đồng chí đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam; đồng thời góp phần tìm tòi, đổi mới tư duy, đặt nền tảng cho đường lối đổi mới của Đảng sau này.

Các tham luận cũng nhấn mạnh phong cách lãnh đạo gần dân, trọng dân của đồng chí; tinh thần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; yêu cầu đội ngũ cán bộ phải tận tụy phục vụ nhân dân, tránh quan liêu. Trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đồng chí dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp “trồng người”, bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trong hoạt động đối ngoại, đồng chí được đánh giá là nhà ngoại giao tài năng, bản lĩnh, linh hoạt, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục học tập và noi gương đồng chí Phạm Văn Đồng, xây dựng quê hương Quảng Ngãi và đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, cuộc đời hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đặc biệt hơn 30 năm đứng đầu Chính phủ, đã khẳng định tầm vóc trí tuệ, dấu ấn lịch sử và những đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Văn Đồng trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, giáo dục.

Ông Quyết nhấn mạnh, đồng chí Phạm Văn Đồng là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; là hiện thân sinh động của phong cách Hồ Chí Minh.

Những giá trị về tinh thần đổi mới, trách nhiệm nêu gương và quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả hội thảo; đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là tại Quảng Ngãi, học tập, noi gương đồng chí Phạm Văn Đồng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.