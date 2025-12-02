Sáng 2/12, tại TP. Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2025.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo. Tham dự có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân; các cơ quan chức năng của Quân chủng.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng chủ trì; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2026 của Đảng ủy Vùng 3.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong và các đại biểu tham quan mô hình, sáng kiến.

Năm 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp chấp hành nghiêm mệnh lệnh, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Vùng 3 đã quản lý, nắm chắc tình hình trên vùng biển được phân công; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân xử trí các tình huống đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Toàn Vùng hoàn thành đúng, đủ thời gian, nội dung, chương trình các khoa mục huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng, quân số đạt 98,9%; tổ chức luyện tập, diễn tập, kiểm tra bắn đạn thật súng pháo các loại đạt 100% khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong phát biểu chỉ đạo.

Các đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên biển, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử tại các tỉnh thành Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi và Gia Lai.

Vùng đã khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh; có 35 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn làm lợi cho nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Vùng 3 trong năm 2025.

Đại tá Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Đồng chí Chính ủy Hải quân yêu cầu: Vùng 3 tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo thành một khối thống nhất, lấy đó làm thước đo để lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn Vùng đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, triển khai thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, lan tỏa phẩm chất, văn hoá "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân".

Vùng duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm, quản lý chắc và xử trí tốt các tình huống trên biển; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện cán bộ; tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong lưu ý: Đảng ủy Vùng 3 phải luôn giữ vững nguyên tắc trong lãnh đạo, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiệm với công việc; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển", hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" và “Chiến dịch Quang Trung” giúp đỡ chính quyền và nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ lịch sử vừa qua.

Năm 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Vùng nêu cao cảnh giác, SSCĐ, không để bị động bất ngờ, vững vàng niềm tin, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025.

Vùng tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn và cải cách hành chính quân sự; xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2026 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”.