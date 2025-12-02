Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2025

Sáng 2/12, tại TP. Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2025.

Trà Khánh

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo. Tham dự có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân; các cơ quan chức năng của Quân chủng.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng chủ trì; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2026 của Đảng ủy Vùng 3.

z7284350667640-47fe189943376fee9ae205a5483234a1.jpg
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong và các đại biểu tham quan mô hình, sáng kiến.

Năm 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp chấp hành nghiêm mệnh lệnh, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Vùng 3 đã quản lý, nắm chắc tình hình trên vùng biển được phân công; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân xử trí các tình huống đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Toàn Vùng hoàn thành đúng, đủ thời gian, nội dung, chương trình các khoa mục huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng, quân số đạt 98,9%; tổ chức luyện tập, diễn tập, kiểm tra bắn đạn thật súng pháo các loại đạt 100% khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao.

z7284350667623-dc75f0d3f64112059d445d9d8adfd100.jpg
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong phát biểu chỉ đạo.

Các đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên biển, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử tại các tỉnh thành Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi và Gia Lai.

Vùng đã khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh; có 35 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn làm lợi cho nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Vùng 3 trong năm 2025.

z7284350667642-6c6d4e185ca548c8f9e42052df45a295.jpg
Đại tá Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Đồng chí Chính ủy Hải quân yêu cầu: Vùng 3 tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo thành một khối thống nhất, lấy đó làm thước đo để lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn Vùng đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, triển khai thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, lan tỏa phẩm chất, văn hoá "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân".

Vùng duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm, quản lý chắc và xử trí tốt các tình huống trên biển; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện cán bộ; tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật.

z7284350667643-f63cab7983c8e366534d06538ca11cab.jpg
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong lưu ý: Đảng ủy Vùng 3 phải luôn giữ vững nguyên tắc trong lãnh đạo, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiệm với công việc; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển", hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" và “Chiến dịch Quang Trung” giúp đỡ chính quyền và nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ lịch sử vừa qua.

Năm 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Vùng nêu cao cảnh giác, SSCĐ, không để bị động bất ngờ, vững vàng niềm tin, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

z7284350667650-46db1703922a82f54f1f04eaf47ad35f.jpg
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025.

Vùng tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn và cải cách hành chính quân sự; xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2026 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”.

Năm 2025, Vùng 3 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Hải quân; 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (Trung đoàn 351); 2 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng (Lữ đoàn 172); 2 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Hải quân (Lữ đoàn 680, Trung đoàn 351), cùng nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng ở các cấp.

#Vùng 3 Hải quân #Hội nghị quân chính #Hải quân #Quân chủng Hải quân

Bài liên quan

Quân sự

Quân khu 5 sẽ xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng lũ trước Tết Nguyên đán

Ngày 29/11, Quân khu 5 tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ lực lượng xây dựng lại nhà ở cho nhân dân bị sập đổ sau mưa, lũ trên địa bàn Quân khu.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu.

Theo kế hoạch, Quân khu sẽ thành lập các đội công tác xuống những địa phương bị thiệt hại do bão lũ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền tiến hành khảo sát từng hộ dân, lập danh sách sửa chữa và dựng mới nhà ở.

Xem chi tiết

Quân sự

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 7

Tại buổi đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện, thực chất giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua.

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Irineo C. Espino, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 7.

Chúc mừng Philippines đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2026, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao chủ đề mà Philippines lựa chọn cho năm 2026; khẳng định Việt Nam ủng hộ và tin tưởng Philippines sẽ hoàn thành tốt cương vị đầy trọng trách của mình, góp phần tăng cường sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Xem chi tiết

Quân sự

Bế mạc Hội thao Thể dục thể thao toàn quân năm 2025

Chiều 25/11, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ bế mạc Hội thao thể dục thể thao toàn quân năm 2025 sau gần hai tuần thi đấu.

Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu), Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức hội thao chủ trì lễ bế mạc.

Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Phó trưởng ban tổ chức hội thao; Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Mỹ diễn tập không kích Venezuela

Mỹ diễn tập không kích Venezuela

Trong một cuộc điện đàm bí mật, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đe dọa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng việc thay đổi chế độ.