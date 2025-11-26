Chiều 26/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Irineo C. Espino, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 7.

Chúc mừng Philippines đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2026, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao chủ đề mà Philippines lựa chọn cho năm 2026; khẳng định Việt Nam ủng hộ và tin tưởng Philippines sẽ hoàn thành tốt cương vị đầy trọng trách của mình, góp phần tăng cường sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại đối thoại.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, binh sĩ nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang Philippines (21/12/1935 - 21/12/2025); bày tỏ chia sẻ với Chính phủ, nhân dân và Lực lượng vũ trang Philippines trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong các trận động đất và bão lũ vừa qua. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, sự tham gia tích cực của Lực lượng vũ trang Philippines, đời sống nhân dân các vùng bị ảnh hưởng sẽ sớm ổn định.

Nhất trí với báo cáo của Nhóm làm việc chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 8, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện, thực chất giữa các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước kể từ Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 6 (tháng 7/2024).

Trong đó, nổi bật có thể kể đến như: Hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao được tăng cường; hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu từ cấp Bộ Quốc phòng đến các quân, binh chủng, hợp tác đào tạo, chia sẻ chuyên môn, công nghiệp quốc phòng, quân y. Đồng thời, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức; tàu hải quân, cảnh sát biển hai nước sang thăm lẫn nhau nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Bên cạnh đó, hai bên cũng tích cực phối hợp tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất tháng 10/2025 tại Philippines, qua đó lan tỏa tình hữu nghị, tương thân tương ái giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Irineo C. Espino tại đối thoại

Đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Philippines trong khuôn khổ cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) thông qua sự tham gia hợp tác tích cực và nhiều sáng kiến có giá trị thiết thực, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của ADMM và ADMM+, vì hòa bình, ổn định của khu vực. Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước kiên trì giải quyết các tồn tại, bất đồng trong khu vực trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, nguyên tắc của ASEAN và hài hòa lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất, trọng tâm là tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa các lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển/Lực lượng Bảo vệ bờ biển nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (1976 - 2026).

Đồng thời, hai bên thông qua duy trì các kênh hợp tác thường xuyên để cập nhật tình hình, kịp thời phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biển, xử lý nhân đạo với các ngư dân vi phạm vùng biển của nhau; duy trì hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác ở một số lĩnh vực tiềm năng mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như: công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, an ninh biển, hợp tác cứu hộ - cứu nạn, an ninh mạng...; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ quân sự - quốc phòng ASEAN…

Quang cảnh buổi đối thoại.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh, Việt Nam và Philippines là hai quốc gia có lợi ích chiến lược từ việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, mong muốn tiếp tục phối hợp thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng gửi lời mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Philippines tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2026.

Tại đối thoại, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Irineo C. Espino cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam vì sự tiếp đón nồng hậu. Thay mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines, ông Irineo C. Espino chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Hai trưởng đoàn ký kết biên bản đối thoại và chứng kiến ký kết điều khoản tham chiếu (TOR) về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân y.

Đồng thời, gửi lời chia buồn sâu sắc tới những mất mát về người và của do bão lũ gây ra đối với Việt Nam.

Ông Irineo C. Espino nhấn mạnh, 2025 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ 2 nước, đánh dấu kỉ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines (17/11/2015-17/11/2025). Những năm qua hai bên đã hợp tác chặt chẽ, trong đó có thúc đẩy hợp tác quốc phòng.

Tiến tới kỉ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước vào năm tới (1976-2026), ông Irineo C. Espinomong muốn được thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Việt Nam. Đánh giá cao Đối thoại lần này trong việc tái khẳng định tầm nhìn chung đối với hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển ở khu vực cũng như hiện hóa tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa hai bên.

Kết thúc Đối thoại, hai Trưởng đoàn ký kết Biên bản Đối thoại và chứng kiến ký kết Điều khoản tham chiếu (TOR) về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân y.