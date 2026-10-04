Phó Thủ tướng chỉ đạo sân bay Long Thành phải đảm bảo các điều kiện an toàn

Ngày 4/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu tăng tốc hoàn thiện sân bay Long Thành, bảo đảm các điều kiện trước khi đưa vào khai thác.

Ngày 4/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tăng tốc hoàn thiện sân bay Long Thành, nhưng phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn trước khi đưa vào khai thác.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với các đơn vị về tiến độ sân bay Long Thành.

﻿Ảnh: chinhphu.vn

Báo cáo về tiến độ dự án, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, sân bay Long Thành đang được triển khai đồng bộ 4 dự án thành phần, cùng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối bằng đường bộ, đường sắt và đường sắt đô thị.

Trong 4 dự án thành phần, dự án thành phần 1 gồm các công trình trụ sở cơ quan quản lí nhà nước như hải quan, công an, cảng vụ... đã cơ bản hoàn thành hạ tầng phục vụ khai thác. Dự án thành phần 2 do Tổng công ty Quản lí bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư, gồm đài kiểm soát không lưu và các trang thiết bị hàng không chuyên dụng, cũng đã hoàn thiện các hạng mục chính.

Phần việc lớn nhất nằm ở dự án thành phần 3 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 99.000 tỉ đồng. Dự án gồm nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ và nhiều hạng mục hạ tầng kĩ thuật, hiện bước vào giai đoạn nước rút, các hạng mục được hoàn thiện và vận hành thử trong tháng 10 và 11.

Trong khi đó, dự án thành phần 4 tiếp tục được triển khai để bảo đảm tiến độ chung của toàn bộ dự án.

Từ tiến độ 4 dự án thành phần, áp lực hiện tập trung vào các gói thầu xây lắp của dự án thành phần 3. Ông Nguyễn Đức Hùng - quyền Tổng giám đốc ACV cho biết, dự án có 16 gói thầu xây lắp chính, trong đó 12 gói cơ bản đáp ứng các điều kiện về tiến độ để hướng tới mục tiêu đưa sân bay vào khai thác trong tháng 12/2026.

ACV dự kiến thời điểm khai thác thương mại từ ngày 24/12/2026. Doanh nghiệp sẽ báo cáo chính thức Chính phủ và thông tin tới các hãng hàng không để chủ động xây dựng kế hoạch khai thác.

Để đạt mốc này, 4 gói thầu đã hoàn thành 100% khối lượng gồm gói 6.12 về hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và tuyến số 2; gói 3.4 về san nền và thoát nước; gói 5.6 về cọc công trình nhà ga hành khách và gói 2.4 về tường rào ranh giới trong phạm vi 1.810 ha.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra các hạng mục thi công nhà ga hành khách Sân bay Long Thành

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá tổng thể dự án đến nay đạt hơn 80% khối lượng. Nhiều gói thầu cơ bản hoàn thành, trong đó một số nhà thầu như ACC, Trường Sơn, Vinaconex đã tổ chức thi công quyết liệt, bám sát tiến độ. Phó Thủ tướng lưu ý vẫn còn một số nhà thầu triển khai chậm, trong khi khối lượng công việc còn lại lớn và thời gian thực hiện không còn nhiều. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành phần xây dựng mà còn phải bảo đảm toàn bộ hệ thống đủ điều kiện vận hành.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công 24/7, kiểm soát tiến độ theo từng ngày, từng tuần, từng công việc và từng gói thầu.

Trước ngày 7/10, ACV phải báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện dự án, trong đó làm rõ khó khăn, vướng mắc của các nhà thầu, kế hoạch và mốc thời gian hoàn thành toàn bộ dự án. Cùng với đó là phương án khai thác từng phần và các điều kiện cần thiết để tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu mỗi vấn đề phải có giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thời hạn xử lí, bảo đảm mọi công việc đều có người chịu trách nhiệm và mốc hoàn thành. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh:

“Thời gian còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Các đơn vị phải tăng tốc, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo các mốc kế hoạch như cam kết. Không đảm bảo an toàn, không đảm bảo đủ điều kiện thì không bay”.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công tại dự án sân bay Long Thành và các tuyến giao thông kết nối đến sân bay.