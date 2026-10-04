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Cận cảnh đường Bờ Tây sông Nhuệ sạt lở gây mất an toàn giao thông

Xã hội

Cận cảnh đường Bờ Tây sông Nhuệ sạt lở gây mất an toàn giao thông

Đường Bờ Tây sông Nhuệ (Hà Nội), đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, đang xuất hiện nhiều điểm sụt lún, sạt lở về phía sông.

Theo Đ. Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
Theo ghi nhận, nhiều vị trí trên đường Bờ Tây sông Nhuệ hư hỏng xuống cấp, nhiều đoạn bị sụt lún về phía sông. Có đoạn phần mặt đường sát bờ bị sạt lở, kéo dài nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo ghi nhận, nhiều vị trí trên đường Bờ Tây sông Nhuệ hư hỏng xuống cấp, nhiều đoạn bị sụt lún về phía sông. Có đoạn phần mặt đường sát bờ bị sạt lở, kéo dài nguy cơ mất an toàn giao thông.
Mặt đường trên tuyến xuất hiện nhiều đoạn gồ ghề, khúc khuỷu và ổ gà.
Mặt đường trên tuyến xuất hiện nhiều đoạn gồ ghề, khúc khuỷu và ổ gà.
Có vị trí phải đặt những tấm thép tạm để phương tiện đi qua.
Có vị trí phải đặt những tấm thép tạm để phương tiện đi qua.
Hệ thống cống thoát nước dọc tuyến cũng hư hỏng vỡ nát tạo những khoảng trống lớn ngay cạnh mặt đường.
Hệ thống cống thoát nước dọc tuyến cũng hư hỏng vỡ nát tạo những khoảng trống lớn ngay cạnh mặt đường.
Tại một số điểm, lực lượng chức năng chăng dây đặt biển cảnh báo nguy hiểm.
Tại một số điểm, lực lượng chức năng chăng dây đặt biển cảnh báo nguy hiểm.
Một đoạn đường bị sụt lún mép đường bị khoét sâu, tạo khoảng trống lớn giữa phần mặt đường còn lại và bờ sông
Một đoạn đường bị sụt lún mép đường bị khoét sâu, tạo khoảng trống lớn giữa phần mặt đường còn lại và bờ sông
Phần đường phía sát sông mất quá nửa, kéo dài dọc theo bờ sông.
Phần đường phía sát sông mất quá nửa, kéo dài dọc theo bờ sông.
Những biển cảnh báo sụt lún, sạt lở nguy hiểm xuất hiện tại nhiều điểm trên đoạn đường Bờ Tây sông Nhuệ
Những biển cảnh báo sụt lún, sạt lở nguy hiểm xuất hiện tại nhiều điểm trên đoạn đường Bờ Tây sông Nhuệ
Đoạn đường gần ngõ 86 Bờ Tây sông Nhuệ bị sạt lở ăn gần một nửa mặt đường. (ảnh người dân cung cấp)
Đoạn đường gần ngõ 86 Bờ Tây sông Nhuệ bị sạt lở ăn gần một nửa mặt đường. (ảnh người dân cung cấp)
Chỉ một thời gian không lâu sau khi sửa chữa mặt đường võng xuống khiến việc đi lại khó khăn.
Chỉ một thời gian không lâu sau khi sửa chữa mặt đường võng xuống khiến việc đi lại khó khăn.
Theo phản ánh của người dân, dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm được đặt tại khu vực có nguy cơ sạt lở, song một số phương tiện tải trọng lớn vẫn đi vào đường Bờ Tây sông Nhuệ.
Theo phản ánh của người dân, dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm được đặt tại khu vực có nguy cơ sạt lở, song một số phương tiện tải trọng lớn vẫn đi vào đường Bờ Tây sông Nhuệ.
Ông Đỗ Quang Hướng, cụm trưởng Tân Phong và Thượng Cát, cho biết, tuyến đường chưa được quan tâm đầy đủ về an toàn giao thông và tình trạng sạt lở bờ sông.
Ông Đỗ Quang Hướng, cụm trưởng Tân Phong và Thượng Cát, cho biết, tuyến đường chưa được quan tâm đầy đủ về an toàn giao thông và tình trạng sạt lở bờ sông.
“Dân chúng tôi cũng cũng đã có ý kiến rất nhiều với các cấp chính quyền. Nhưng hiện tại bây giờ chỗ này là đã ba lần sửa rồi mà vẫn không được hoàn thiện và chuẩn. Vẫn để cho tình trạng đường nứt lún và rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vậy tôi đề nghị các cấp chính quyền sẽ lưu ý về chuyện này ”, ông Hướng phản ánh.
“Dân chúng tôi cũng cũng đã có ý kiến rất nhiều với các cấp chính quyền. Nhưng hiện tại bây giờ chỗ này là đã ba lần sửa rồi mà vẫn không được hoàn thiện và chuẩn. Vẫn để cho tình trạng đường nứt lún và rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vậy tôi đề nghị các cấp chính quyền sẽ lưu ý về chuyện này ”, ông Hướng phản ánh.
Theo Đ. Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
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