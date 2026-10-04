TP HCM cảnh báo đỉnh triều vượt báo động III, chủ động ứng phó mưa bão

TP HCM yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026 cùng nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở và gió giật mạnh.

UBND TP HCM vừa có công văn khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2026.

Đáng chú ý, theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất năm 2026 tại trạm Phú An được dự báo đạt từ 1,70 đến 1,75 m, xuất hiện trong khoảng ngày 27 đến 29/10. Mực nước này cao hơn báo động III từ 0,10 đến 0,15 m.

Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều dự báo đạt từ 1,82 đến 1,87 m, vượt báo động III từ 0,22 đến 0,27 m, cũng trong thời gian từ ngày 27 đến 29/10.

Đây là thời điểm TP HCM cần đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập tại các khu vực thấp trũng, ven sông và những nơi có hệ thống tiêu thoát nước hạn chế, nhất là khi triều cường xuất hiện cùng với mưa lớn.

Người dân chủ động phương án phòng ngập úng khi mưa lớn (Ảnh: Nguyễn Quang)

Trong ngắn hạn, từ ngày 1 đến 10/10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo khu vực TP HCM có mưa dông, kèm theo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây xanh, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ cũng được cảnh báo có thể gây ngập tại những khu vực đô thị kém khả năng tiêu thoát nước; đồng thời làm gia tăng nguy cơ ngập lụt hoặc sạt lở tại các khu vực ven sông, vùng trũng, thấp.

Trước nguy cơ này, UBND TP HCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và chính quyền phường, xã, đặc khu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh dự báo, cảnh báo chính thức.

Các địa phương phải chủ động rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, nhất là tại những khu vực thường xuyên xảy ra ngập, sạt lở, cây xanh gãy đổ hoặc chịu ảnh hưởng của gió mạnh. Lực lượng, phương tiện, vật tư và các điều kiện cần thiết phải được chuẩn bị để xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh.

Tăng cường phối hợp trong vận hành các công trình thủy lợi, hệ thống thoát nước, hồ chứa (Ảnh: Nguyễn Quang)

UBND TP HCM cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp trong vận hành các công trình thủy lợi, hệ thống thoát nước, hồ chứa và các công trình phòng, chống thiên tai. Việc vận hành phải bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thiệt hại đối với nhà cửa, hạ tầng giao thông, sản xuất và các công trình thiết yếu.

Đối với khu vực có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương được yêu cầu chủ động kiểm tra, theo dõi diễn biến, kịp thời cảnh báo người dân và tổ chức xử lý khi xuất hiện dấu hiệu mất an toàn. Những khu vực có nguy cơ cao cần chuẩn bị phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng người dân trong trường hợp thiên tai diễn biến phức tạp.

TP.HCM yêu cầu các địa phương có phương án với các tình huống đột xuất (Ảnh: Nguyễn Quang)

UBND TP HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị không chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là trong giai đoạn mưa bão còn kéo dài. Việc chủ động từ sớm được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại khi mưa lớn, triều cường và các hình thái thời tiết nguy hiểm xảy ra đồng thời.

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo để kịp thời chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với từng tình huống thiên tai.