Một cô gái bị đâm tử vong tại nhà trọ

Sáng 4/10, lãnh đạo xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận, một nạn nhân là nữ bị đâm tử vong tại nhà trọ trên địa bàn.

Sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ cô gái bị đâm dẫn đến tử vong tại nhà trọ trên đường Lê Lợi thuộc địa bàn xã vào đêm 3/10.

Nạn nhân là Nguyễn Thị B.D. (SN 1999, trú thôn Hà Lòng, xã Kdang, tỉnh Gia Lai). Nghi can trong vụ việc là Trần Minh Hiểu (SN 1988, trú thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn).

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 3/10, tại nhà trọ trên đường Lê Lợi (thuộc thôn Phú Xuân, xã Tây Sơn)- trước đây là khối Phú Xuân của thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn cũ).

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Trần Minh Hiểu đi nhậu với bạn xong điều khiển xe máy đến nhà trọ chị D. đang ở. Khi đến nơi Hiểu phát hiện chị D. ở trong phòng trọ với anh Đ.T.S. (SN 1995, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú).

Hiểu về nhà lấy dao và quay lại phòng trọ đâm chị D. và anh S. trọng thương. Đối tượng sau đó đến Công an xã Tây Sơn đầu thú.

Cả hai nạn nhân đã được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng chị D. do vết thương quá nặng đã tử vong. Anh S. hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.