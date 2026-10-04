Cháy lớn tại nhà xưởng sản xuất ghế ở TP HCM

Công ty sản xuất ghế văn phòng trên đường Trần Văn Giàu bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến một phần nhà xưởng đổ sập, ô tô 16 chỗ đỗ gần đó bị hư hỏng.

Sáng 4/10, lực lượng chức năng Công an TP HCM vẫn đang xử lý hiện trường, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty sản xuất ghế trên đường Trần Văn Giàu (phường Tân Tạo, TP HCM).

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng phát bên trong nhà xưởng nên hô hoán, cùng lực lượng bảo vệ tìm cách ứng cứu. Nhiều người nhanh chóng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, đồng thời di chuyển máy móc, hàng hóa và tài sản ra ngoài để hạn chế thiệt hại.

Hai xe tải đậu bên trong khuôn viên công ty được di chuyển ra ngoài kịp thời. Tuy nhiên, một phương tiện bị lửa và nhiệt độ cao làm cháy xém phần thùng xe. Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 (Công an TP HCM) huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng.

Ô tô đậu bên ngoài nhà xưởng bị hư hỏng do sức nóng từ vụ cháy.

Đến gần 8h, đám cháy cơ bản được khống chế. Dù vậy, khói trắng vẫn tiếp tục bốc lên từ bên trong nhà xưởng, lực lượng cứu hỏa phải phun nước làm mát, xử lý các điểm cháy âm ỉ, đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Ghi nhận tại hiện trường, sức nóng từ đám cháy khiến một phần khung sắt và mái che nhà xưởng biến dạng, đổ sập. Một số phương tiện đỗ sát bức tường bên ngoài công ty cũng bị ảnh hưởng, trong đó ô tô 16 chỗ chịu hư hỏng nặng do nhiệt độ cao.

Mái tôn nhà xưởng đổ sập.

Để phục vụ công tác chữa cháy, lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa một đoạn đường Trần Văn Giàu. Vụ việc xảy ra vào khung giờ cao điểm khiến nhiều xe tải lớn, container phải nối đuôi chờ di chuyển. Cảnh sát giao thông được bố trí điều tiết, hướng dẫn các phương tiện đi theo lộ trình thay thế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.