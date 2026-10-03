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Xã hội

Huỷ nổ thành công 2 quả bom “khủng” ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa huỷ nổ an toàn hai quả bom MK-82 còn sót lại sau chiến tranh, trong đó một quả nặng khoảng 227kg, dài khoảng 1,54m.

Hạo Nhiên

Ngày 3/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Ban Công binh, Phòng Tham mưu vừa phối hợp với các lực lượng liên quan hủy nổ thành công 2 quả bom còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Trước đó, ngày 01/10, người dân phát hiện một quả bom lộ thiên tại thôn Chu Lễ, xã Hương Phố, sau khi mưa lớn làm đất bị xói mòn.

Qua kiểm tra, lực lượng công binh xác định đây là bom MK-82, loại 500LBS, dài khoảng 1,54 m, đường kính 27,4 cm, trọng lượng khoảng 227 kg.

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Các lực lượng di chuyển quả bom đến khu vực hủy nổ.

Quả bom thứ hai được người dân phát hiện ngày 23/9 trong quá trình san lấp mặt bằng tại khu vực đồi cây thuộc thôn Thượng Long, xã Đức Thọ.

Sau khi xác định chủng loại và mức độ nguy hiểm, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng di chuyển 2 quả bom về thao trường bắn ở xã Toàn Lưu.

Tại đây, lực lượng chức năng triển khai các bước xử lý, hủy nổ theo quy định, qua đó loại bỏ nguy cơ mất an toàn do bom sót lại sau chiến tranh.

>>> Xem thêm video huỷ nổ bom “khủng” ở Quảng Trị.
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Lực lượng chức năng đang vận chuyển quả bom đến khu vực chờ hủy nổ theo quy định. Ảnh: Hoàng Phúc
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