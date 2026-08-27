Vua phá lưới Asean Cup 2026 - Đình Bắc đang đi xe máy gì?

Bên ngoài sân cỏ, vua phá lưới Asean Cup 2026 - Đình Bắc cũng tìm thấy sự đồng điệu với tinh thần năng động và mạnh mẽ của mẫu xe ga Yamaha GEAR 125 Hybrid mới.

Video: Giới thiệu xe ga Yamaha GEAR 125 Hybrid mới.

Liên tục tỏa sáng trong màu áo ĐT Việt Nam, Đình Bắc đang từng bước khẳng định vị thế bằng những màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ. Đằng sau tinh thần bứt phá ấy là một hành trình không ngừng tiến về phía trước, đồng điệu với tinh thần mạnh mẽ, linh hoạt của GEAR 125 Hybrid – người bạn đồng hành cùng Đình Bắc trong những hành trình ngoài sân cỏ.

Bản lĩnh thể thao được tôi luyện qua những lần trở lại

Ở tuổi 22, Đình Bắc liên tiếp khẳng định dấu ấn cá nhân trên những sân chơi lớn: Vua phá lưới của cả U23 châu Á 2026 và ASEAN Cup 2026. Đình Bắc đồng thời được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu ASEAN Cup 2026 và được nhiều tờ báo quốc tế lớn khen ngợi. Đối với VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo sinh năm 2004 ghi 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một cầu thủ Việt Nam giành danh hiệu này tại sân chơi U23 châu lục.

Đình Bắc đang là chân sút đáng giá trên hàng công của tuyển Quốc gia Việt Nam.

Thế nhưng, phía sau những danh hiệu ấn tượng ấy lại là một hành trình không bằng phẳng. Từng đối diện với không ít khó khăn và những lần vấp ngã trên hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, Đình Bắc đã trải qua những giai đoạn không dễ dàng trong sự nghiệp.

Nhưng những lần chững lại ấy không trở thành điểm dừng. Ngược lại, mỗi lần phải đứng lên từ khó khăn lại trở thành một lần Đình Bắc học cách thích nghi, cạnh tranh và tìm lại vị trí của mình. Từ một cầu thủ trẻ với muôn vàn khó khăn cần đương đầu, anh từng bước trở lại, khẳng định năng lực và tiếp tục tiến về phía trước bằng chính sự nỗ lực của mình.

Tinh thần của Đình Bắc đồng điệu cùng Yamaha GEAR 125 Hybrid với thiết kế thể thao, sự mạnh mẽ và tính linh hoạt.

Đó cũng là tinh thần của không chỉ Đình Bắc mà của nhiều bạn trẻ hiện nay: mạnh mẽ, bền bỉ và không ngừng vượt giới. Đây đồng thời là những giá trị Đình Bắc tìm thấy ở GEAR 125 Hybrid – mẫu xe sở hữu thiết kế thể thao, khả năng vận hành mạnh mẽ và sự linh hoạt để đồng hành trên nhiều hành trình.

Khát khao chinh phục và bứt phá không chỉ thuộc về sân cỏ

Bên ngoài sân cỏ, Đình Bắc cũng tìm thấy sự đồng điệu với tinh thần năng động, mạnh mẽ của Yamaha GEAR 125 Hybrid. Chiếc xe được trang bị động cơ Blue Core Hybrid 125cc, mang lại khả năng vận hành êm ái hơn, đồng thời tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,7 lít/100km. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc cũng giúp GEAR 125 Hybrid trở thành người bạn đồng hành thực tế và đáng tin cậy cho nhịp sống năng động.

Yamaha GEAR 125 Hybrid là chiếc xe được Đình Bắc tin tưởng và lựa chọn cho những hành trình thường nhật.

Chiếc xe cũng sở hữu hệ thống Power Assist, cho khả năng tăng sức kéo mạnh mẽ trong 3 giây đầu khi khởi hành hoặc leo dốc, ngay cả khi chở thêm người và đồ đạc. Khả năng tạo lực kéo tức thời này cũng gợi liên tưởng đến hình ảnh một Đình Bắc luôn biết cách tăng tốc đúng lúc, bứt phá khi cơ hội xuất hiện. Song song với đó, phanh UBS kết hợp lốp không săm tiết diện lớn mang lại cảm giác vững vàng và an tâm hơn trên những cung đường đô thị.

Yamaha GEAR 125 Hybrid nổi bật với động cơ Blue Core Hybrid 125cc với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Về thiết kế, chiếc xe sở hữu ngoại hình thể thao vững chãi cùng những đường nét góc cạnh, khỏe khoắn, tạo nên diện mạo cá tính nhưng vẫn dễ dàng phù hợp với nhu cầu sử dụng của đại đa số người dùng. Tỷ lệ xe được tối ưu giúp di chuyển linh hoạt trong đô thị, kết hợp cùng hàng loạt tiện ích như cốp rộng 17,4L, cổng sạc phía trước và sàn để chân phẳng, đáp ứng những nhu cầu khác nhau từ di chuyển hằng ngày đến những chuyến đi dài hơn.

Ngoài ra, GEAR 125 Hybrid còn được trang bị kết nối thông minh Y-On trên Phiên bản Cao cấp (DX), cho phép hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn ngay trên mặt đồng hồ. Nhờ đó, người dùng có thể duy trì kết nối với thế giới xung quanh mà vẫn tập trung vào hành trình phía trước.

Xe sở hữu thiết kế thể thao cùng hàng loạt tiện ích dành cho người sử dụng.

Trên sân cỏ hay trong cuộc sống, bứt phá chưa bao giờ là câu chuyện của một khoảnh khắc. Đó là hành trình được tạo nên từ việc không ngừng tiến về phía trước, dám vượt qua giới hạn và luôn sẵn sàng cho lần tăng tốc tiếp theo, cũng như tinh thần mà Đình Bắc đang từng ngày theo đuổi cùng GEAR 125 Hybrid.