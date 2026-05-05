7 xe ô tô tông liên hoàn trên đường Vành đai 3 Hà Nội

Vụ tai nạn xảy ra giữa 7 xe ô tô đang di chuyển theo hướng từ Hà Nội đi Nội Bài. Tai nạn xảy ra không gây thiệt hại về người.

Chiều 5/5, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường Vành đai 3 trên cao.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h43 cùng ngày, trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao (địa phận phường Phú Thượng, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, liên quan đến nhiều xe ô tô con, xe tải và xe đầu kéo. Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, có 7 xe ô tô tông nhau khi đang di chuyển theo hướng từ Hà Nội đi Nội Bài.

Chiếc xe ô tô con bị bẹp dúm tại hiện trường.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người trên xe ô tô Honda City bị ảnh hưởng nhẹ, đã được đưa đi kiểm tra, sức khỏe ổn định; các phương tiện liên quan bị hư hỏng. Trong đó, có một xe ô tô 4 chỗ bị bẹp rúm, dính chặt vào đầu xe tải.

Giao thông khu vực tạm thời bị ùn ứ vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông, tổ chức xử lý vụ việc. Đến thời điểm hiện tại, giao thông trên và dưới tuyến Vành đai 3 đã lưu thông bình thường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

