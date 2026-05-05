Xã hội

7 xe ô tô tông liên hoàn trên đường Vành đai 3 Hà Nội

Vụ tai nạn xảy ra giữa 7 xe ô tô đang di chuyển theo hướng từ Hà Nội đi Nội Bài. Tai nạn xảy ra không gây thiệt hại về người.

Bảo Ngân

Chiều 5/5, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường Vành đai 3 trên cao.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h43 cùng ngày, trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao (địa phận phường Phú Thượng, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, liên quan đến nhiều xe ô tô con, xe tải và xe đầu kéo. Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, có 7 xe ô tô tông nhau khi đang di chuyển theo hướng từ Hà Nội đi Nội Bài.

Chiếc xe ô tô con bị bẹp dúm tại hiện trường.
Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe ô tô Honda City bị ảnh hưởng nhẹ.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người trên xe ô tô Honda City bị ảnh hưởng nhẹ, đã được đưa đi kiểm tra, sức khỏe ổn định; các phương tiện liên quan bị hư hỏng. Trong đó, có một xe ô tô 4 chỗ bị bẹp rúm, dính chặt vào đầu xe tải.

Giao thông khu vực tạm thời bị ùn ứ vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông, tổ chức xử lý vụ việc. Đến thời điểm hiện tại, giao thông trên và dưới tuyến Vành đai 3 đã lưu thông bình thường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Xã hội

Tuyên Quang thông tin vụ chồng sát hại vợ vì ghen tuông

Sau khi sát hại vợ vì ghen tuông, Thoại di chuyển từ Tuyên Quang đến khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) để tìm đường lẩn trốn thì bị Công an bắt.

Ngày 5/5, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thông tin về vụ việc người chồng sát hại vợ vì ghen tuông.

Theo đó, khoảng 23h15 ngày 3/5, tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu (tỉnh Tuyên Quang) xảy ra một vụ án giết người nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là chị B.T.B. (sinh năm 1994, trú tại xã Phù Lưu). Hung thủ gây án là Nguyễn Quang Thoại (sinh năm 1989, trú tại khu Minh Giang, xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ).

Xã hội

Người đi đường "tá hoả" vì tài xế đầu kéo chạy ngược chiều

Hàng trăm phương tiện lưu thông trên đường Đỗ Mười (TP HCM) không thể tin vào mắt mình khi lù lù xuất hiện chiếc đầu kéo container phóng ngược chiều...

Ngày 5/5, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) đang xác minh, làm rõ video xe container chạy ngược chiều trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ).

Xe đầu kéo container chạy ngược chiều như chốn không người, dòng xe hốt hoảng trán...
Xã hội

Dông lốc, mưa đá liên tục: Chuyên gia lý giải nguyên nhân

Từ ngày 2-4/5, dông lốc, mưa đá gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Chuyên gia khí tượng lý giải nguyên nhân và cảnh báo nguy cơ còn tiếp diễn.

Từ chiều tối 2/5 đến sáng 4/5, mưa đá, dông, lốc, sét xảy ra tại nhiều địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, làm 12 người bị thương, gần 2.900 nhà bị hư hỏng, tốc mái; hơn 11.700 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, mưa dông, lốc, sét thường xuất hiện trong giai đoạn giao mùa, nhất là tháng 4, tháng 5 và giai đoạn tháng 9-10 tại miền Bắc. Đây không phải là hiện tượng bất thường. Tuy nhiên, đợt đầu tháng 5/2026 ghi nhận mưa đá xuất hiện tập trung trên cả khu vực miền núi, trung du và đồng bằng lại chính là hiện tượng hiếm gặp.

