Vụ ngộ độc tại trường Bình Quới Tây, ngừng hoạt động đơn vị cung cấp suất ăn

148 học sinh trường Bình Quới Tây nhập viện nghi ngộ độc, trong đó nhiều mẫu xét nghiệm dương tính với Salmonella, đơn vị cung cấp suất ăn bị ngừng hoạt động.

Mẫu xét nghiệm ban đầu tại bệnh viện dương tính Salmonella

Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến sáng nay (10/4) số học sinh bị ngộ độc tăng lên 148 trường hợp tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 102 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú và 46 trường hợp điều trị nội trú. Tình trạng chung của các bệnh nhân hiện ổn định, chưa ghi nhận ca diễn tiến nặng.

Học sinh bị ngộ độc thực phẩm được tiếp nhận, điều trị tại 4 cơ sở y tế trên địa bàn, gồm: Bệnh viện Nhân dân Gia Định (48 ca), Bệnh viện Nhi đồng 2 (15 ca), Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh (72 ca) và Trạm Y tế phường Bình Quới (13 ca).

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, trong số 10 mẫu phân được lấy, có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Hiện các đơn vị chuyên môn, trong đó có OUCRU, đang tiếp tục phối hợp với bệnh viện lấy thêm mẫu, định type vi khuẩn nhằm xác định chính xác tác nhân gây bệnh và nguồn lây.

Đã có 148 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh vietnam.vn

Đơn vị cung cấp suất ăn cho trường bị yêu cầu tạm ngưng hoạt động

Nghi ngờ bữa trưa bán trú ngày 7/4 gây ngộ độc, đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây bị yêu cầu ngưng hoạt động để điều tra quá trình chế biến và nguồn gốc nguyên liệu.

Theo Sở An toàn thực phẩm TPHCM, qua điều tra, xác định, ngày 07/4, Trường Tiểu học Bình Quới Tây tổ chức ăn bán trú tại trường bằng các suất ăn có sẵn do Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước (địa chỉ: 102/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) cung cấp.

10h30 và 11h đã có 740 học sinh sử dụng suất ăn trưa. Thực đơn bữa ăn trưa gồm: Cơm, gà kho gừng, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào, mận; bữa ăn xế là bánh flan

Tới sáng 08/4, Phòng y tế nhà trường tiếp nhận nhiều học sinh có triệu chứng sốt, đau bụng đến khám. Tới 15h cùng ngày nhà trường và Trạm Y tế phường Bình Quới sàng lọc có 41 học sinh bị các triệu chứng sốt, đau bụng, đau đầu, một số ít có nôn, trong đó có nhiều học sinh đi khám và điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc nhiều học sinh có bất thường về sức khỏe, Sở An toàn thực phẩm đã khẩn trương thành lập Đoàn công tác để điều tra, xử lý vụ việc; phối hợp với UBND phường Bình Quới tiến hành điều tra, xác minh.

Đoàn điều tra của UBND phường Bình Quới đã chỉ đạo Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng theo quy định.

Được biết, thức ăn được chế biến tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước (địa chỉ: 102/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), sau đó vận chuyển đến Trường Tiểu học Bình Quới Tây để chia suất ăn (có thiết bị hâm nóng).

UBND phường Bình Quới đã tiến hành gửi mẫu thực phẩm ngày 8/4 được lưu tại nhà trường đến Viện Y tế công cộng TPHCM để kiểm nghiệm. Hiện chưa có kết quả kiểm nghiệm.

Trường tạm ngưng tổ chức bán trú sau sự cố

Trước đó, ngày 8/4, 116 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây báo xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Kết quả khám sàng lọc tại nhà trường (trạm y tế phối hợp với nhà trường và cán bộ an toàn thực phẩm của UBND phường) ghi nhận, có 41 học sinh có các triệu chứng đường tiêu hoá, trong đó có 38 học sinh đau bụng, 10 học sinh nôn ói và 30 học sinh đau đầu.

Phụ huynh phải đến đón học sinh về giữa buổi vì bé đau bụng, mệt mỏi. Ảnh: Nguyễn Quyên/Nguồn /plo.vn

Các học sinh không ăn sáng tập trung, có em ăn tại nhà, có em mua đồ ăn trước cổng trường, có em ăn tại căn-tin trường. Các em học sinh cũng không sử dụng chung nguồn nước, một số em uống nước tại trường và một số em tự mang nước từ nhà.

Các trường hợp có triệu chứng xuất hiện rải rác, chưa xác định được nguồn chung rõ ràng do thói quen ăn uống và sử dụng nước uống không đồng nhất. Hiện ngành y tế TPHCM đang tiếp tục theo dõi, điều tra dịch tễ và xác minh nguyên nhân.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã cho xét nghiệm mẫu thức ăn, nước uống ngày 7/4 và 8/4. Đồng thời, trường tạm ngưng tổ chức bán trú.

Tâm lý lo lắng bao trùm khiến 457 trên tổng số 906 học sinh toàn trường đã được phụ huynh chủ động cho nghỉ học trong sáng ngày 9/4.

Nhằm đảm bảo môi trường học đường, nhà trường đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ các lớp học ngay trong buổi chiều cùng ngày.