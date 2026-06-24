Vũ khí laser mới của Israel với năng lực hạ mục tiêu trong 2 giây

Một loại vũ khí laser mới do công ty khởi nghiệp Esh-Tech của Israel phát triển mang đến tốc độ cực nhanh cho các xung laser.

Một loại vũ khí laser mới do công ty khởi nghiệp Esh-Tech của Israel phát triển đang hướng tới giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của phòng không hiện đại: các đàn máy bay không người lái (drone).

Hệ thống này có tên DroneLight, sử dụng các xung laser bắn nhanh để đối phó với nhiều mối đe dọa trên không liên tiếp, được cho là có khả năng vô hiệu hóa hơn 30 máy bay không người lái chỉ trong một phút.

Hệ thống DroneLight do Esh-Tech phát triển.

Năng lực này có thể mang lại cho quân đội một phương án thay thế để đối phó với các cuộc tấn công bằng drone quy mô lớn, vốn có thể làm quá tải các hệ thống phòng không truyền thống.

Thay vì giữ tia laser khóa mục tiêu trong thời gian dài, DroneLight bắn ra những xung năng lượng ngắn, tập trung.

Khi các xung ngắn này phát trúng mục tiêu, các xung điện bổ sung sẽ được bắn tiếp đến máy bay không người lái cho đến khi nó bị vô hiệu hóa, giúp giảm thời gian giao chiến và cho phép hệ thống nhanh chóng chuyển sang mục tiêu tiếp theo.

Hệ thống DroneLight được trưng bày tại Eurosatory 2026.

Công ty cho biết một chiếc máy bay không người lái có thể bị vô hiệu hóa chỉ trong vòng một đến hai giây.

Với tầm hoạt động được báo cáo lên đến một ki-lô-mét (0,6 dặm), DroneLight được thiết kế cho các nhiệm vụ phòng không tầm gần và có thể được tích hợp với radar, cảm biến âm thanh và hệ thống quang điện tử cung cấp dữ liệu theo dõi mục tiêu.

Được thiết kế chống bầy đàn drone

Một trong những đặc điểm nổi bật của hệ thống này là yêu cầu năng lượng tương đối thấp. Esh-Tech cho biết DroneLight hoạt động với công suất khoảng 4 kilowatt, thấp hơn đáng kể so với nhiều hệ thống laser năng lượng cao truyền thống.

Nhu cầu năng lượng thấp hơn có thể giúp việc triển khai dễ dàng hơn trên nhiều loại phương tiện quân sự, bao gồm xe bọc thép và các phương tiện di động khác.

Công ty hiện đang trình diễn công nghệ này trên cấu hình xe bọc thép bánh xích và cũng đang nghiên cứu thêm các tùy chọn triển khai di động khác.

Hình ảnh hệ thống DroneLight được gắn trên xe trưng bày tại triển lãm Eurosatory 2026. Ảnh: Esh-Tech qua LinkedIn

Theo Esh-Tech, kiến ​​trúc laser xung được phát triển đặc biệt để cải thiện thời gian phản ứng trước các mối đe dọa trên không di chuyển nhanh và với số lượng lớn.

“Hệ thống DroneLight được phát triển nhằm mục đích nâng cao khả năng sẵn sàng và hiệu quả của lực lượng khi đối mặt với mối đe dọa từ máy bay không người lái”, Giám đốc điều hành của Esh-Tech Erez Riahi cho biết.

“Sự kết hợp giữa công suất cao, tiêu thụ năng lượng thấp và chi phí thấp cho phép triển khai rộng rãi các hệ thống bảo vệ không chỉ cho các địa điểm chiến lược mà còn cho các binh lính đang di chuyển trên chiến trường.”

Hệ thống này được xếp vào cấp độ TRL8, sắp tiến thêm một bước nữa; “chúng tôi sẽ sớm triển khai hệ thống đầu tiên, dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào tháng 9 năm nay,” Erez Riahi cho biết.

Đồng thời, Esh-Tech đã nhận được đơn đặt hàng từ một số khách hàng trên toàn thế giới. Công ty không chỉ nhắm đến thị trường trên bộ mà còn tích cực xem xét thị trường hải quân.