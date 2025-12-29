Anh muốn triển khai vũ khí laser cho toàn bộ lực lượng vũ trang

Bộ Quốc phòng Anh mong muốn triển các loại vũ khí laser trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mua sắm.

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận đang tiếp tục nghiên cứu các loại vũ khí năng lượng định hướng trên nhiều lĩnh vực, nhưng chưa công bố bất kỳ hợp đồng bổ sung nào cho vũ khí laser ngoài các chương trình hiện có như DragonFire.

Trong văn bản trả lời nghị sĩ đảng Bảo thủ James Cartlidge, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh Alistair Carns cho biết chính phủ đang đầu tư vào vũ khí năng lượng định hướng nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và hỗ trợ năng lực tự chủ quốc gia, nhưng không xác nhận có hoạt động mua sắm mới nào kể từ giữa năm 2024.

Anh muốn triển khai vũ khí laser cho toàn bộ hải lục không quân.

Ông nhấn mạnh, chính phủ Anh đang “đầu tư vào vũ khí năng lượng định hướng (DEW) để đẩy nhanh việc đưa các năng lực này vào phục vụ, phát triển công nghệ và hệ thống tự chủ nhằm đưa Vương quốc Anh trở thành quốc gia dẫn đầu trong một thị trường mới nổi và là động lực tăng trưởng.”

Câu trả lời làm rõ rằng nguồn vốn được công bố đầu dành cho nghiên cứu, phát triển và cải tiến từng bước, thay vì mua sắm ngay lập tức. Theo ông Carns, khoản đầu tư này nhằm đảm bảo năng lực của Anh được hưởng lợi từ “việc liên tục cải tiến công nghệ, hệ thống và các phân hệ” thông qua nghiên cứu và phát triển thêm.

Trong khi DragonFire vẫn là chương trình vũ khí laser được đẩy nhanh tiến độ nổi bật nhất, các công việc đang triển khai sẽ “góp phần vào các năng lực tiên tiến trong tương lai đối với hệ thống laser và tần số vô tuyến (RF) trên tất cả các lĩnh vực” nhưng nhấn mạnh rằng các hệ thống này dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng “trong khung thời gian dài hơn.”

Dragonfire là vũ khí laser nổi bật nhất hiện tại của quân đội Anh.

Câu trả lời cũng nhấn mạnh định hướng chiến lược vũ khí năng lượng định hướng là ngành công nghiệp mũi nhọn trong Chiến lược Công nghiệp Quốc phòng. Điều này đặt DEW vừa là ưu tiên về năng lực quân sự, vừa là lĩnh vực tăng trưởng công nghiệp.

Tuy nhiên, ông Carns từ chối cung cấp chi tiết về việc có ký kết hợp đồng nào cho các hệ thống laser bổ sung hay không, viện dẫn lý do an ninh và nhạy cảm thương mại.

Ông cho biết “chúng tôi không thể bình luận về tất cả các hợp đồng vì lý do an ninh và thương mại,” đồng thời xác nhận Bộ Quốc phòng Anh đang “nghiên cứu ứng dụng DEW cho nhiều trường hợp sử dụng, cả trong nội bộ Bộ Quốc phòng và với các đối tác trong chính phủ.”

Dự kiến, các ý định mua sắm trong tương lai, bao gồm việc liệu DragonFire có được bổ sung thêm các hệ thống laser khác hay không, sẽ được đề cập trong Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng sắp tới.