Israel dùng laser phá hủy hàng loạt camera của lực lượng gìn giữ hòa bình

Trong bối cảnh xung đột tăng cao, lực lượng LHQ ở Lebanon tố Israel phá hủy 17 camera giám sát và gây thiệt hại lớn cho trụ sở và quân nhân gìn giữ hòa bình.

Tuệ Minh

Một quan chức an ninh của Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm thứ Bảy cáo buộc rằng lực lượng Israel đã phá hủy 17 camera giám sát liên kết với trụ sở chính của lực lượng gìn hòa bình Liên Hợp Quốc ở miền nam Lebanon trong vòng 24 giờ .

Kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah bắt đầu vào ngày 2 tháng 3, Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) đã bị mắc kẹt giữa làn đạn ở miền nam nước này, khi Hezbollah phát động các cuộc tấn công vào Israel và quân đội của họ, trong khi lực lượng Israel tiến vào các thị trấn biên giới.

Một trạm quan sát của UNIFIL tại miền Nam Lebanon.

Vị quan chức giấu tên cho biết “17 camera của trụ sở đã bị quân đội Israel phá hủy” tại thị trấn ven biển Naqura.

Phát ngôn viên của UNIFIL, Kandice Ardiel, nói rằng "các camera dường như đã bị phá hủy bởi một loại tia laser nào đó".

Bà Kandice nói thêm rằng binh lính Israel đang hiện diện ở Naqura và đã tiến hành phá dỡ quy mô lớn các tòa nhà trong làng suốt tuần này. Những vụ phá hủy này không chỉ tàn phá nhà cửa và doanh nghiệp của người dân, mà sức mạnh của các vụ nổ còn gây thiệt hại cho trụ sở của UNIFIL.

Ba binh sĩ gìn hòa bình người Indonesia thuộc lực lượng Liên Hợp Quốc đã thiệt mạng trong hai vụ việc riêng biệt trong tuần qua.

Israel không kích sát hại 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình người Philippines.

Hôm thứ Sáu, UNIFIL cũng báo cáo về một " vụ nổ " tại một trong các căn cứ của họ gần Odaisseh ở miền nam Lebanon, khiến ba người bị thương, đồng thời cho biết thêm rằng họ "vẫn chưa biết nguyên nhân của vụ nổ". Quân đội Israel lập tức từ chối trách nhiệm đồng thời cáo buộc Hezbollah đã bắn "một quả tên lửa rơi trúng một tiền đồn của UNIFIL".

Văn phòng Liên hợp quốc tại Jakarta hôm thứ Bảy cho biết những người bị thương là người Indonesia.

Indonesia lên án vụ việc là “ không thể chấp nhận được ”, đồng thời cho rằng “những sự kiện này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường bảo vệ cho lực lượng gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh xung đột ngày càng nguy hiểm”.

Theo Liên Hợp Quốc, 97 thành viên lực lượng này đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực kể từ khi được thành lập năm 1978 để giám sát việc rút quân của Israel sau khi họ xâm lược Lebanon.

UNIFIL tổ chức lễ tang cho các quân nhân bị Israel sát hại.
AP, UN mission
Thông tin vụ lính gìn giữ hòa bình người Indonesia thiệt mạng ở Lebanon

Indonesia xác nhận 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình người nước này thiệt mạng khi làm nhiệm vụ tại Lebanon.

Theo thông báo của chính quyền Indonesia hôm 31/3, thêm 2 binh sĩ Indonesia đang phục vụ trong phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon được xác nhận đã thiệt mạng vào tối 30/3, nâng tổng số binh sĩ gìn giữ hòa bình người Indonesia thiệt mạng tại nước này lên 3.

Các binh sĩ này thuộc lực lượng Indonesia được triển khai dưới sự chỉ huy của Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL).

Israel nói gì vụ nổ súng vào lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ?

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon cáo buộc Israel nổ súng vào một đội tuần tra của họ.

Theo RT ngày 17/11, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon chỉ trích Israel vì hành vi hung hăng khi nổ súng vào một đội tuần tra của họ.

Trong một tuyên bố vào ngày 16/11, Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) cáo buộc xe tăng Merkava của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nã đạn vào quân nhân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tuyên bố cho rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, đồng thời nhấn mạnh rằng đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ tấn công như vậy.

Danh sách máy bay Mỹ bị bắn hạ tại Iran ngày càng dài ra

Quân đội Mỹ đang phải trả giá cho sự tự tin thái quá, khi danh sách máy bay chiến đấu của họ bị bắn hạ trong cuộc chiến với Iran ngày càng dài ra.

Các chuyên gia quân sự Mỹ đang phân tích số lượng máy bay Mỹ bị bắn hạ và bị phá hủy ngày càng tăng, sau hơn một tháng khi cuộc chiến chống Iran bắt đầu. Một ý kiến ​​phổ biến của các chuyên gia, đó là chỉ huy Quân đội Mỹ đã đánh giá thấp, thậm chí là coi thường khả năng phòng không của Iran.
Một số nhà phân tích cũng cho rằng, với tư cách là tổng tư lệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể đã nhận được những báo cáo phóng đại quá mức, tuyên bố rằng "bầu trời Iran đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn". Bằng chứng gián tiếp cho điều này, có thể là việc Quân đội Mỹ sử dụng ngày càng nhiều máy bay không có tính năng tàng hình, trong không phận Iran.
