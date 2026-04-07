Israel dùng laser phá hủy hàng loạt camera của lực lượng gìn giữ hòa bình

Trong bối cảnh xung đột tăng cao, lực lượng LHQ ở Lebanon tố Israel phá hủy 17 camera giám sát và gây thiệt hại lớn cho trụ sở và quân nhân gìn giữ hòa bình.

Một quan chức an ninh của Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm thứ Bảy cáo buộc rằng lực lượng Israel đã phá hủy 17 camera giám sát liên kết với trụ sở chính của lực lượng gìn hòa bình Liên Hợp Quốc ở miền nam Lebanon trong vòng 24 giờ .

Kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah bắt đầu vào ngày 2 tháng 3, Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) đã bị mắc kẹt giữa làn đạn ở miền nam nước này, khi Hezbollah phát động các cuộc tấn công vào Israel và quân đội của họ, trong khi lực lượng Israel tiến vào các thị trấn biên giới.

Một trạm quan sát của UNIFIL tại miền Nam Lebanon.

Vị quan chức giấu tên cho biết “17 camera của trụ sở đã bị quân đội Israel phá hủy” tại thị trấn ven biển Naqura.

Phát ngôn viên của UNIFIL, Kandice Ardiel, nói rằng "các camera dường như đã bị phá hủy bởi một loại tia laser nào đó".

Bà Kandice nói thêm rằng binh lính Israel đang hiện diện ở Naqura và đã tiến hành phá dỡ quy mô lớn các tòa nhà trong làng suốt tuần này. Những vụ phá hủy này không chỉ tàn phá nhà cửa và doanh nghiệp của người dân, mà sức mạnh của các vụ nổ còn gây thiệt hại cho trụ sở của UNIFIL.

Ba binh sĩ gìn hòa bình người Indonesia thuộc lực lượng Liên Hợp Quốc đã thiệt mạng trong hai vụ việc riêng biệt trong tuần qua.

Hôm thứ Sáu, UNIFIL cũng báo cáo về một " vụ nổ " tại một trong các căn cứ của họ gần Odaisseh ở miền nam Lebanon, khiến ba người bị thương, đồng thời cho biết thêm rằng họ "vẫn chưa biết nguyên nhân của vụ nổ". Quân đội Israel lập tức từ chối trách nhiệm đồng thời cáo buộc Hezbollah đã bắn "một quả tên lửa rơi trúng một tiền đồn của UNIFIL".

Văn phòng Liên hợp quốc tại Jakarta hôm thứ Bảy cho biết những người bị thương là người Indonesia.

Indonesia lên án vụ việc là “ không thể chấp nhận được ”, đồng thời cho rằng “những sự kiện này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường bảo vệ cho lực lượng gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh xung đột ngày càng nguy hiểm”.

Theo Liên Hợp Quốc, 97 thành viên lực lượng này đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực kể từ khi được thành lập năm 1978 để giám sát việc rút quân của Israel sau khi họ xâm lược Lebanon.