Ngô Nữ hoàng đỏ hút khách, giá cao vẫn được săn tìm

Với màu sắc bắt mắt, vị ngọt đặc trưng và có thể ăn sống như trái cây, ngô Nữ hoàng đỏ đang trở thành mặt hàng được nhiều người tiêu dùng săn tìm.

Ngô Nữ hoàng đỏ đắt khách trên chợ mạng

Những năm gần đây, ngô Nữ hoàng đỏ (hay còn gọi là bắp Nữ hoàng đỏ) xuất hiện ngày càng nhiều trên các sàn thương mại điện tử, hệ thống cửa hàng nông sản sạch và các hội nhóm kinh doanh nông sản trực tuyến.

Khảo sát trên thị trường cho thấy, tùy kích cỡ và khu vực phân phối, ngô Nữ hoàng đỏ tươi được bán với giá dao động từ khoảng 20.000 - 35.000 đồng/kg hoặc từ 10.000 - 25.000 đồng/bắp. Một số đơn vị sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ hoặc bán tại các cửa hàng thực phẩm cao cấp có mức giá cao hơn.

Dù có giá bán cao gấp nhiều lần so với ngô nếp truyền thống, sản phẩm vẫn được người tiêu dùng lựa chọn nhờ hình thức đẹp mắt và được quảng bá là loại ngô có thể ăn tươi trực tiếp. Trước đây, khi mới xuất hiện tại Việt Nam, nhiều siêu thị từng niêm yết giá khoảng 25.000 đồng mỗi bắp nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Không chỉ được tiêu thụ dưới dạng bắp tươi, ngô Nữ hoàng đỏ còn được chế biến thành sữa ngô, salad, bột ngô sấy lạnh hoặc các sản phẩm phục vụ phân khúc thực phẩm lành mạnh. Điều này giúp gia tăng giá trị kinh tế cho loại cây trồng vốn có thời gian sinh trưởng ngắn.

Ở góc độ sản xuất, nhiều mô hình canh tác tại Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Thuận hay Đồng Nai cho thấy hiệu quả kinh tế vượt trội so với các giống ngô địa phương. Theo ghi nhận từ các mô hình khởi nghiệp nông nghiệp, năng suất đạt khoảng 1,4 tấn trên diện tích 1.000m2, với giá bán khoảng 35.000 đồng/kg, mang lại lợi nhuận cao hơn đáng kể so với các giống ngô thông thường.

Giống ngô màu đỏ tím đặc biệt

Ngô Nữ hoàng đỏ có nguồn gốc từ Thái Lan và đã được cơ quan quản lý chuyên ngành cho phép lưu hành, sản xuất tại Việt Nam sau quá trình khảo nghiệm.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất của giống ngô này là lớp hạt mang màu đỏ tím hoặc tím đậm tự nhiên. Bắp có kích thước vừa phải, hạt xếp đều, vỏ mỏng, hàm lượng đường cao và độ giòn đặc trưng.

Theo các đơn vị cung cấp giống, thời gian sinh trưởng của ngô Nữ hoàng đỏ chỉ khoảng 58 - 62 ngày từ lúc gieo trồng đến thu hoạch, ngắn hơn nhiều loại cây trồng khác. Cây có khả năng thích nghi tương đối tốt với điều kiện khí hậu nóng, chịu hạn khá và ít sâu bệnh nên được nhiều nông hộ lựa chọn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Một trong những ưu điểm khiến giống ngô này được chú ý là khả năng ăn sống ngay sau khi thu hoạch. Hạt ngô có vị ngọt thanh, mọng nước và mùi thơm nhẹ, được nhiều người ví như một loại trái cây hơn là ngô truyền thống.

Ngoài phục vụ tiêu dùng trực tiếp, màu sắc độc đáo của ngô Nữ hoàng đỏ cũng giúp sản phẩm dễ dàng tạo sức hút trên mạng xã hội, trở thành mặt hàng được nhiều cửa hàng nông sản sử dụng để thu hút khách hàng.

Dinh dưỡng và cách thưởng thức

Màu đỏ tím đặc trưng của ngô Nữ hoàng đỏ được hình thành từ nhóm sắc tố anthocyanin - hợp chất chống oxy hóa tự nhiên thường xuất hiện trong các loại thực phẩm màu tím như việt quất, nho tím hay gạo tím. Theo các đơn vị nghiên cứu và cung cấp giống, anthocyanin được đánh giá có khả năng hỗ trợ chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Bên cạnh đó, loại ngô này còn chứa chất xơ, carbohydrate, vitamin nhóm B và nhiều khoáng chất thiết yếu tương tự các giống ngô ngọt khác.

Để giữ được hương vị và màu sắc tự nhiên, nhiều chuyên gia nông nghiệp khuyến nghị nên ăn tươi sau khi thu hoạch hoặc chế biến ở nhiệt độ vừa phải. Nếu làm chín, người dùng có thể hấp cách thủy khoảng 15 - 20 phút, nướng hoặc quay bằng lò vi sóng trong thời gian ngắn. Việc luộc quá lâu có thể khiến màu sắc nhạt dần và làm giảm một phần dưỡng chất hòa tan trong nước.

Ngoài cách ăn trực tiếp, ngô Nữ hoàng đỏ còn được sử dụng để chế biến salad rau củ, sinh tố, sữa ngô, súp hoặc kết hợp trong các món ăn healthy đang được người tiêu dùng trẻ ưa chuộng.

Trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm nông nghiệp độc đáo, giàu giá trị dinh dưỡng ngày càng gia tăng, ngô Nữ hoàng đỏ đang dần tạo dựng chỗ đứng riêng trên thị trường. Không chỉ là loại nông sản có hình thức bắt mắt, đây còn được xem là hướng đi tiềm năng giúp nhiều nông hộ nâng cao giá trị sản xuất và đa dạng hóa nguồn thu nhập.