2 ô tô bốc cháy cạnh cây xăng ở Hưng Yên

2 ô tô 45 chỗ đang đỗ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ ở xã Phụ Dực bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngày 27/5, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy 2 ô tô 45 chỗ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ (thuộc địa bàn xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ).

Cháy ô tô cạnh cây xăng ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Người dân cung cấp

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30, đám cháy ban đầu bùng lên từ một ô tô 45 chỗ, sau đó nhanh chóng lan sang ô tô đỗ bên cạnh. Phát hiện sự việc, nhân viên trạm xăng dầu hô hoán cùng người dân hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ phương tiện.

Thời điểm xảy ra vụ cháy không có người trên xe, đám cháy sau đó được khống chế không ảnh hưởng sang trạm xăng dầu.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đến hiện trường dập lửa.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.