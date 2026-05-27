Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

2 ô tô bốc cháy cạnh cây xăng ở Hưng Yên

2 ô tô 45 chỗ đang đỗ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ ở xã Phụ Dực bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngày 27/5, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy 2 ô tô 45 chỗ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ (thuộc địa bàn xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ).

Cháy ô tô cạnh cây xăng ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Người dân cung cấp
Cháy ô tô cạnh cây xăng ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Người dân cung cấp

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30, đám cháy ban đầu bùng lên từ một ô tô 45 chỗ, sau đó nhanh chóng lan sang ô tô đỗ bên cạnh. Phát hiện sự việc, nhân viên trạm xăng dầu hô hoán cùng người dân hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ phương tiện.

Thời điểm xảy ra vụ cháy không có người trên xe, đám cháy sau đó được khống chế không ảnh hưởng sang trạm xăng dầu.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đến hiện trường dập lửa.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Theo Hà Vi/ Lao Động
Link bài gốc Copy link
https://laodong.vn/xa-hoi/2-o-to-boc-chay-canh-cay-xang-o-hung-yen-1709023.ldo
#cháy xe #Hưng Yên #cây xăng #ô tô 45 chỗ #đám cháy #phòng cháy chữa cháy

Bài liên quan

Xã hội

Gần 100 cảnh sát xuyên đêm chữa cháy nhà xưởng trong KCN ở Phú Thọ

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm khống chế ngọn lửa trong vụ cháy tại Công ty TNHH SYC Green World (KCN Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ).

Khoảng 22h ngày 26/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại Nhà xưởng số 2 của Công ty TNHH SYC Green World trong KCN Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng của các đội chữa cháy khu vực cùng 15 xe chữa cháy, 2 xe xitec, 2 xe thang, 2 máy múc, nhiều xe nâng hàng và 95 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Xem chi tiết

Xã hội

Xe buýt bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Khoảng 9h50 ngày 16/5, xe buýt BKS 29B 19315 đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt đoạn gần Trường THPT Việt Đức, bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người hoảng hốt.

Khoảng 9h50 ngày 16/5, xe buýt BKS 29B 19315 đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội), đoạn gần Trường THPT Việt Đức thì hành khách phát hiện mùi khét và thông báo cho tài xế.

bus.png
Xe bus sau khi bốc cháy.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới