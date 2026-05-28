Tổng thống Trump 'chưa hài lòng' về cuộc đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "chưa hài lòng" về các cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

NHK đưa tin ngày 28/5, Tổng thống Trump cho biết, ông "chưa hài lòng" về các cuộc đàm phán hòa bình với Iran, và hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng Tehran hiện đang "đàm phán trong tình trạng vô vọng".

Tổng thống Trump đã đề cập đến vấn đề này tại một cuộc họp nội các vào ngày 27/5.

"Tôi nghĩ họ (Iran) đang bắt đầu cung cấp cho chúng ta những thứ họ cần phải cung cấp. Nếu vậy thì thật tuyệt. Nếu họ không làm vậy, người đàn ông bên trái tôi (ám chỉ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth) sẽ 'kết thúc' họ", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump cũng khẳng định rằng Iran sẽ không được kiểm soát eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ngoại giao "luôn là lựa chọn đầu tiên", nhưng cũng đưa ra lời cảnh báo.

"Tôi nghĩ đã có một số tiến triển, và chúng ta sẽ chờ xem trong vài giờ và vài ngày tới liệu có thể đạt được tiến triển nào không. Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người, Tổng thống có những lựa chọn khác nếu phương án đó không hiệu quả", Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh.

Đài truyền hình nhà nước Iran trước đó đưa tin về bản dự thảo biên bản ghi nhớ với Mỹ. Đài truyền hình này cho biết họ đã có được một "tài liệu ban đầu, không chính thức" phác thảo khuôn khổ hợp tác.

Bản dự thảo nêu rõ Iran sẽ khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz trong vòng một tháng và đưa số lượng tàu thuyền trở lại mức trước xung đột. Bản dự thảo cũng cho biết Mỹ sẽ thực hiện bước tương tự, bao gồm ngừng can thiệp vào hoạt động của tàu thuyền tại các cảng của Iran và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Thỏa thuận này không bao gồm các tàu quân sự.

Bản dự thảo nêu rõ Iran sẽ tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz. Tehran sẽ kiểm tra tàu thuyền và thu phí, đồng thời các quan chức Iran sẽ phối hợp thực thi biện pháp này với Oman.

Bản dự thảo cũng đề cập đến việc rút quân của Mỹ. Theo bản dự thảo, Washington đã đồng ý rời khỏi "khu vực xung quanh Iran". Tuy nhiên, vẫn chưa rõ lực lượng nào sẽ rút đi.

Trong khi đó, Nhà Trắng phản bác lại báo cáo này, cho rằng điều đó "hoàn toàn là bịa đặt".

