Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump 'chưa hài lòng' về cuộc đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "chưa hài lòng" về các cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

An An (Theo NHK)

NHK đưa tin ngày 28/5, Tổng thống Trump cho biết, ông "chưa hài lòng" về các cuộc đàm phán hòa bình với Iran, và hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng Tehran hiện đang "đàm phán trong tình trạng vô vọng".

Tổng thống Trump đã đề cập đến vấn đề này tại một cuộc họp nội các vào ngày 27/5.

"Tôi nghĩ họ (Iran) đang bắt đầu cung cấp cho chúng ta những thứ họ cần phải cung cấp. Nếu vậy thì thật tuyệt. Nếu họ không làm vậy, người đàn ông bên trái tôi (ám chỉ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth) sẽ 'kết thúc' họ", ông Trump nói.

ap26126644058499.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump cũng khẳng định rằng Iran sẽ không được kiểm soát eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ngoại giao "luôn là lựa chọn đầu tiên", nhưng cũng đưa ra lời cảnh báo.

"Tôi nghĩ đã có một số tiến triển, và chúng ta sẽ chờ xem trong vài giờ và vài ngày tới liệu có thể đạt được tiến triển nào không. Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người, Tổng thống có những lựa chọn khác nếu phương án đó không hiệu quả", Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh.

Đài truyền hình nhà nước Iran trước đó đưa tin về bản dự thảo biên bản ghi nhớ với Mỹ. Đài truyền hình này cho biết họ đã có được một "tài liệu ban đầu, không chính thức" phác thảo khuôn khổ hợp tác.

Bản dự thảo nêu rõ Iran sẽ khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz trong vòng một tháng và đưa số lượng tàu thuyền trở lại mức trước xung đột. Bản dự thảo cũng cho biết Mỹ sẽ thực hiện bước tương tự, bao gồm ngừng can thiệp vào hoạt động của tàu thuyền tại các cảng của Iran và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Thỏa thuận này không bao gồm các tàu quân sự.

Bản dự thảo nêu rõ Iran sẽ tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz. Tehran sẽ kiểm tra tàu thuyền và thu phí, đồng thời các quan chức Iran sẽ phối hợp thực thi biện pháp này với Oman.

Bản dự thảo cũng đề cập đến việc rút quân của Mỹ. Theo bản dự thảo, Washington đã đồng ý rời khỏi "khu vực xung quanh Iran". Tuy nhiên, vẫn chưa rõ lực lượng nào sẽ rút đi.

Trong khi đó, Nhà Trắng phản bác lại báo cáo này, cho rằng điều đó "hoàn toàn là bịa đặt".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bế tắc đàm phán Mỹ - Iran

Nguồn video: VTV
#đàm phán Mỹ - Iran #xung đột Mỹ Iran #ngừng bắn Mỹ - Iran #Tổng thống Trump #xung đột Trung Đông

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mỹ lên tiếng về cuộc tấn công vào miền Nam Iran

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành cuộc không kích "tự vệ" vào miền nam Iran, bao gồm cả vị trí phóng tên lửa và các tàu rải thủy lôi của nước này.

Quân đội Mỹ ngày 25/5 cho biết đã tiến hành các cuộc không kích “tự vệ” nhằm vào miền nam Iran, bao gồm cả địa điểm phóng tên lửa và các tàu rải thủy lôi, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng các cuộc đàm phán đang “tiến triển tốt đẹp”, AP đưa tin.

“Các cuộc không kích được thực hiện nhằm bảo vệ binh sĩ của chúng ta trước các mối đe dọa từ lực lượng Iran”, Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ “đang kiềm chế trong thời gian lệnh ngừng bắn còn hiệu lực”.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Anh sắp rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz?

Hải quân Hoàng gia Anh được cho là đang chuẩn bị cho một chiến dịch rà phá thủy lôi tiềm năng tại khu vực eo biển Hormuz. 

AP đưa tin, Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị cho một chiến dịch rà phá thủy lôi tiềm năng tại khu vực eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thời điểm triển khai cụ thể vẫn chưa được xác định.

Trên boong tàu RFA Lyme Bay neo đậu ngoài khơi Gibraltar, hàng trăm thủy thủ Anh đang chờ lệnh triển khai cho nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, một nhiệm vụ vẫn còn nhiều hoài nghi.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói không vội ký thỏa thuận với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nói với các đại diện Mỹ rằng không nên vội vàng ký kết thỏa thuận với Iran.

AP đưa tin, các quan chức khu vực ngày 24/5 nói rằng Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Iran, theo đó sẽ chấm dứt cuộc chiến, eo biển Hormuz được mở lại và Iran từ bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao,...

Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán đang "diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng", mối quan hệ với Iran đang trở nên "chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nhiều". Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng nói với các đại diện Mỹ rằng không nên vội vàng chốt thỏa thuận với Iran.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới