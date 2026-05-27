EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các lịch cắt điện

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 01/6/2026.

PV

Theo ghi nhận của hệ thống điện Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) toàn Thành phố được xác lập lúc 21h30 ngày 26/5/2026 đạt 6.290 MW – mức cao nhất từ trước tới nay, tăng gần 5% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW). Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 26/5 cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với mức đỉnh năm trước. Các chỉ số cho thấy nhu cầu sử dụng điện tại Thủ đô đang tăng mạnh do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt.

Để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục và ổn định, EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24h00 ngày 01/6/2026. Trong thời gian này, việc ngừng cấp điện chỉ được thực hiện trong các trường hợp bất khả kháng nhằm xử lý nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành hệ thống điện.

EVNHANOI cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vận hành hệ thống lưới điện, chủ động rà soát các thiết bị trọng yếu và bố trí lực lượng ứng trực nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt tại các địa điểm phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 17h30 - 22h30 (từ thứ 2 đến thứ 7). Việc cài đặt điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa hè.

Xã hội

EVN khôi phục điện cho hai xã ngập nặng của Thái Nguyên

Trước tình hình ảnh hưởng do mưa lũ, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã khẩn trương vào cuộc, họ không chỉ mang trên vai nhiệm vụ khôi phục điện, mà còn mang đến niềm tin và sự sẻ chia cho người dân vùng ngập tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc (tỉnh Thái Nguyên).

Nằm giáp tỉnh Thái Nguyên, hai xã Trung Giã và Đa Phúc là một trong số những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi trận lũ khi nước sông Cầu dâng cao sau bão số 11. Hạ tầng cơ sở tại khu vực này, đặc biệt là hệ thống lưới điện của ngành điện cũng như của các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt lũ.

Ngay khi nước rút, hàng trăm cán bộ công nhân viên của các đội công tác trực thuộc Công ty Điện lực Sóc Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, rà soát từng trạm biến áp, từng đường dây, từng hộ dân bị ảnh hưởng. Các nhóm công nhân chia nhau kiểm tra cách điện, vệ sinh thiết bị, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn sau khi nước rút. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, công tác khôi phục điện vẫn được triển khai nhịp nhàng, đảm bảo vừa nhanh chóng vừa tuyệt đối an toàn.

