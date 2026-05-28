Phụ huynh áp lực hơn con trong cuộc đua lớp 10?

Không chỉ học sinh chịu áp lực mùa thi, nhiều phụ huynh cũng rơi vào trạng thái mất ngủ, lo âu kéo dài. Trong cuộc đua khốc liệt vào lớp 10, không ít người làm cha, làm mẹ đang đẩy bản thân vào một cuộc chiến tâm lý căng thẳng không kém gì con trẻ. Nỗi lo về tấm vé vào trường công lập khiến nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên.

Cũng chung tâm trạng đứng ngồi không yên, chị Ngọc Anh (Hà Nội) thừa nhận cuộc sống sinh hoạt của cả gia đình chị đã bị thay đổi nhiều tháng nay. Hiện tại, tất cả các hoạt động cá nhân của chị đều phải tạm gác lại, lịch trình mỗi ngày giờ đây phần lớn chỉ xoay quanh việc cùng chồng luân phiên đưa đón con giữa các trung tâm luyện thi, tranh thủ tìm kiếm các bộ đề toán, văn mới nhất trên mạng và thức đến nửa đêm để cùng con rà soát lại bài vở.

Theo chia sẻ, dù con gái chị rất chăm chỉ và luôn tự giác ôn luyện, chị vẫn luôn có cảm giác bồn chồn khi nhìn vào thực tế khốc liệt của kỳ thi: "Cứ lướt các hội nhóm phụ huynh, thấy người ta chia sẻ lịch học thêm kín mít từ sáng đến tối, rồi chuyện con cái đạt điểm tuyệt đối khi thi thử ở trường chuyên là tôi lại mất ngủ. Sự cạnh tranh quá lớn của kỳ thi khiến tôi luôn hoang mang, tự hỏi liệu những gì mình và con đang chuẩn bị đã thực sự đủ hay chưa".

Chị Phương Linh (Hà Nội) chịu áp lực lớn khi con trai có học lực ở mức khá. Suốt nhiều tháng qua, chị liên tục mất ngủ vì phải vừa loay hoay tìm lớp gia sư bồi dưỡng cho con, vừa tìm hiểu trong các hội nhóm để cập nhật thông tin tuyển sinh.

Nỗi lo lớn nhất của chị là nguy cơ con không giành được tấm vé vào trường công lập, trong khi học phí trường tư thục chất lượng cao lại vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Việc phải tính đến phương án để con đi học nghề hoặc vào các trung tâm giáo dục thường xuyên khiến chị bất an, sợ môi trường học tập không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến tương lai và tâm lý của con.

"Nhiều đêm thấy con học đến đêm muộn, tôi vừa thương vừa lo lắng. Kỳ thi năm nay quá khốc liệt, con áp lực một thì tôi sợ mười, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng vì biết lực học của con không quá xuất sắc", chị Phương Linh chia sẻ.

Chia sẻ trên tờ Gia đình Việt Nam, ThS. Hoàng Quốc Lân - Chuyên gia tâm lý lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông nhận định, gánh nặng từ việc giáo dục con cái thời nay đang đẩy không ít bậc cha mẹ vào tình trạng căng thẳng kéo dài.

Theo chuyên gia, sự cạnh tranh ngày càng lớn cùng kỳ vọng con phải thành công khiến nhiều cha mẹ dồn toàn bộ thời gian, tài chính và tâm sức cho việc học của con. Không ít trẻ có lịch học kín từ sáng đến tối với học thêm, ngoại khóa, kỹ năng… trong khi bố mẹ cũng gần như không còn thời gian nghỉ ngơi.

“Sự bùng nổ của mạng xã hội càng làm trầm trọng hóa cuộc đua này. Việc liên tục chứng kiến những 'tấm gương' thành tích xuất sắc của con nhà người ta trên không gian mạng vô tình tạo áp lực vô hình, khiến các bậc phụ huynh rơi vào tâm lý so sánh và sợ con mình bị bỏ lại phía sau”, ThS. Hoàng Quốc Lân phân tích.

Đáng chú ý, trong khi tập trung đầu tư cho con, nhiều cha mẹ lại bỏ bê sức khỏe tinh thần của bản thân. Tình trạng mất ngủ, căng thẳng hay những cơn cáu gắt kéo dài là những dấu hiệu phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ.

Từ góc nhìn chuyên môn, ThS. Hoàng Quốc Lân khẳng định giá trị của một đứa trẻ không thể chỉ đo đếm bằng điểm số hay bảng thành tích. Thay vào đó, năng lực tự lập, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giao tiếp và sức bền thích ứng mới là bệ phóng cốt lõi cho tương lai.

“Thay vì ép con phải rập khuôn theo những hình mẫu hoàn hảo của xã hội, phụ huynh nên học cách chấp nhận và tôn trọng năng lực, đam mê khác biệt của trẻ. Sau cùng, nuôi dưỡng một đứa trẻ hạnh phúc, tự tin và bản lĩnh bản lĩnh quan trọng hơn rất nhiều việc tạo ra một học sinh luôn phải đứng đầu”, ThS. Hoàng Quốc Lân nhấn mạnh.

