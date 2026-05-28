Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chặn đầu xe người khác, người đàn ông bị xử phạt 50 triệu đồng

Do mâu thuẫn khi dừng đỗ xe, Nguyễn Viết Linh đã điều khiển thêm một ô tô khác để khóa đuôi xe của người đi đường, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Hạo Nhiên

Ngày 28/5, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10h20 đến 13h30 ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh (phường Trần Phú), Nguyễn Viết Linh điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 38A-612.xx đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông.

bc.jpg
Nguyễn Viết Linh tại phiên xét xử. Ảnh: Hoàng Anh

Sự việc khiến ô tô của một nam thanh niên 29 tuổi chở người thân đi chúc Tết không thể di chuyển. Khi người này yêu cầu dời xe, hai bên xảy ra tranh cãi.

Sau đó, Linh tiếp tục điều khiển thêm một ô tô khác mang biển kiểm soát 38A-258.xx đỗ chắn phía sau xe của nam thanh niên nhằm không cho phương tiện rời đi.

Dù lực lượng công an đã có mặt để xử lý, hai bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, gây ồn ào tại khu dân cư, thu hút nhiều người hiếu kỳ theo dõi, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giao thông địa phương.

Sau vụ việc gây bức xúc dư luận, Nguyễn Viết Linh đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại phiên tòa, Nguyễn Viết Linh đã thừa nhận đây là "hành vi nóng giận mất khôn", mong được tòa giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Linh số tiền 50 triệu đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video người đàn ông chặn đầu, khoá đuôi xe người khác.
#Nguyễn Viết Linh #Hà Tĩnh #xét xử #gây rối #chặn đầu #khóa đuôi

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố đối tượng 'chặn đầu, khóa đuôi' ô tô người khác ở Hà Tĩnh

Người đàn ông dùng 2 ô tô chắn ngõ, khóa đầu khóa đuôi xe của người khác vào ngày mùng 2 Tết đã bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 26/2, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, trưa mùng 2 Tết (ngày 18/2) tại một ngõ trên đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, xe ô tô con biển số 38A-577.xx bị hai xe chặn trước sau, không thể di chuyển nhiều giờ đồng hồ.

Xem chi tiết

Xã hội

Từ chặn xe đến khởi tố hình sự - khi cái tôi vượt qua ranh giới pháp luật

Vụ "khóa đầu, khóa đuôi” xe không còn là tranh cãi dân sự, đó là ranh giới giữa hành vi thiếu ý thức và vi phạm hình sự.

Vụ việc xảy ra ngày 18/2 (mùng 2 Tết) tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) ban đầu được nhìn nhận là mâu thuẫn đỗ xe trong ngõ hẹp. Tuy nhiên, khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tính chất pháp lý của sự việc đã thay đổi.

Từ một hành vi vi phạm trật tự giao thông, vụ việc được xác định có dấu hiệu xâm phạm trật tự công cộng – một quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới