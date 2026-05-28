Chặn đầu xe người khác, người đàn ông bị xử phạt 50 triệu đồng

Do mâu thuẫn khi dừng đỗ xe, Nguyễn Viết Linh đã điều khiển thêm một ô tô khác để khóa đuôi xe của người đi đường, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Ngày 28/5, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10h20 đến 13h30 ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh (phường Trần Phú), Nguyễn Viết Linh điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 38A-612.xx đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông.

Nguyễn Viết Linh tại phiên xét xử. Ảnh: Hoàng Anh

Sự việc khiến ô tô của một nam thanh niên 29 tuổi chở người thân đi chúc Tết không thể di chuyển. Khi người này yêu cầu dời xe, hai bên xảy ra tranh cãi.

Sau đó, Linh tiếp tục điều khiển thêm một ô tô khác mang biển kiểm soát 38A-258.xx đỗ chắn phía sau xe của nam thanh niên nhằm không cho phương tiện rời đi.

Dù lực lượng công an đã có mặt để xử lý, hai bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, gây ồn ào tại khu dân cư, thu hút nhiều người hiếu kỳ theo dõi, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giao thông địa phương.

Sau vụ việc gây bức xúc dư luận, Nguyễn Viết Linh đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại phiên tòa, Nguyễn Viết Linh đã thừa nhận đây là "hành vi nóng giận mất khôn", mong được tòa giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Linh số tiền 50 triệu đồng.