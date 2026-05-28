Truy vết 'cái chết trắng', Công an TP HCM bắt 150 đối tượng

Từ đối tượng sử dụng ma túy, PC04 Công an TP HCM lần theo “dòng chảy cái chết trắng”, triệt phá 5 đường dây, hơn 20 phân nhánh tội phạm, khởi tố 150 nghi can.

Xuân Danh

Cuối ngày 28/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP HCM cho biết, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra nhiều đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh.

Các đối tượng bị công an bắt giữ trong đường dây liên quan ma túy

Theo PC04, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, hướng tới mục tiêu xây dựng TP HCM không ma túy vào năm 2030, lực lượng PC04 liên tục duy trì trạng thái tấn công mạnh, không để các đối tượng có thời gian củng cố, móc nối hoạt động trở lại.

Các đối tượng bị công an bắt giữ trong đường dây liên quan ma túy

Đêm 9/5, qua công tác quản lý địa bàn, rà soát và test nhanh, Đội 5 - Phòng PC04 phát hiện một đối tượng dương tính với chất ma túy. Nhận định phía sau đối tượng này là các đầu mối cung cấp ma túy hoạt động tinh vi, manh động, Ban chuyên án lập tức được xác lập để truy xét toàn bộ đường dây.

Với phương châm “lần theo dòng chảy của ma túy”, các tổ công tác khẩn trương triển khai lực lượng ngay trong đêm, đồng loạt đấu tranh, khai thác mở rộng nguồn cung cấp ma túy cho đối tượng nghiện.

Đối tượng Võ Văn Sang dùng dao và hơi cay để tấn công lực lượng công an.
Các đối tượng bị bắt trong chuyên án
Các đối tượng bị bắt trong chuyên án

Quá trình truy xét, lực lượng chức năng đồng loạt ra quân tại các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa cùng khu vực Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và nhiều địa bàn giáp ranh, liên tiếp triệt phá nhiều đường dây, phân nhánh mua bán trái phép chất ma túy và các nhóm tổ chức sử dụng ma túy trong khu dân cư.

Đáng chú ý, khi bị truy bắt, nhiều đối tượng cầm đầu mang theo hung khí, sử dụng bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát và cản trở lực lượng chức năng. Tuy nhiên, tổ công tác Đội 5 đã khống chế thành công các đối tượng, đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng tham gia phá án.

Tang vật thu giữ gồm số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay cùng nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Công an đồng thời mở rộng bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan tại Đồng Nai do Võ Văn Sang (ngụ phường Hố Nai) cầm đầu, hoạt động trên tuyến Đồng Nai - TP HCM.

Trong quá trình phá án, một số cán bộ chiến sĩ bị thương nhưng vẫn bám sát địa bàn, quyết tâm truy bắt các đối tượng đến cùng. Kết quả từ ngày 9/5 đến ngày 28/5/2026, chỉ từ 1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, PC04 đã kiên trì, quyết liệt đấu tranh, truy xét bắt giữ và làm việc 173 đối tượng liên quan.

Qua đó đã khởi tố 150 đối tượng, chặt đứt 5 đường dây, hơn 20 phân nhánh tội phạm theo dòng chảy của ma túy do Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công), Nguyễn Thị Thanh Tâm cầm đầu.

Hiện Đội 5 - PC04 đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng còn lại và mở rộng truy xét các đầu mối liên quan để triệt phá tận gốc đường dây tội phạm nguy hiểm này.

(Nguồn: Người Lao động)
Thời khắc trinh sát tổng tấn công, bắt gọn 140 đối tượng ma tuý

Ngay khi phát hiện đối tượng liên quan đến đường dây ma túy xuất hiện trên ô tô, các trinh sát Công an TP HCM lập tức áp sát, khống chế và bắt giữ tại chỗ.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 140 đối tượng liên quan đến các hành vi về ma túy.

Đối tượng Đặng Phan Thanh Tùng
Miu Lê bị khởi tố tổ chức sử dụng trái phép ma tuý, án phạt đối mặt?

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý liên quan vụ án xảy ra tại bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà (Hải Phòng).

Lê Ánh Nhật – ca sĩ Miu Lê mới đây bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, trong vụ án xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng).

Trưa ngày 10/5, kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, Công an đặc khu Cát Hải phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đều dương tính với ma túy, trong đó có Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, SN 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP HCM).

Mua ma tuý về bán kiếm lời, nam thanh niên bị bắt quả tang

Lê Quốc Vì (TP. Cần thơ) mua ma tuý từ một người lạ mặt tại TP Hồ Chí Minh rồi đem về chia nhỏ để bán kiếm lời và sử dụng cá nhân.

Ngày 6/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Quốc Vì (SN: 1991, trú tại ấp Phương An 2, xã Long Hưng, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Quốc Vì.
