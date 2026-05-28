Xót xa hai chị em đi khám bệnh về thì gặp nạn tử vong dưới bánh xe tải

Hai chị em ruột trên đường đi khám bệnh trở về thì xảy ra va chạm với xe tải tại giao lộ ở Tây Ninh, khiến cả hai tử vong thương tâm.

Xuân Danh

Chiều 28/5, Công an xã Đức Hòa phối hợp lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người phụ nữ tử vong. Tài xế ô tô tải liên quan vụ việc cũng được đưa đi xét nghiệm nhanh chất ma túy để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, người phụ nữ 52 tuổi (ngụ xã Thạnh Lợi, Tây Ninh) điều khiển xe máy chở em gái ruột 50 tuổi lưu thông từ hướng TPHCM về ngã ba Đức Hòa.

Khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông tại xã Đức Hòa, hai người dừng chờ đèn đỏ. Đúng lúc đèn chuyển xanh, xe máy bắt đầu di chuyển chậm để rẽ qua đường thì xảy ra va chạm với xe tải do tài xế Đặng Thành Tâm (43 tuổi, ngụ Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía sau.

Cú va chạm mạnh khiến hai nạn nhân cùng xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc không khỏi bàng hoàng. Sau tai nạn, tài xế xe tải đã đến Công an xã Đức Hòa trình báo vụ việc.

Theo người thân, sáng cùng ngày, hai chị em chở nhau đi khám bệnh tại TP HCM. Trên đường trở về nhà thì không may gặp nạn.

Video ghi lại thời điểm tai nạn thương tâm xảy ra khiến hai chị em tử vong
97 người thương vong vì TNGT trong ngày thứ 2 nghỉ Tết Dương lịch

Trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm 41 người tử vong, bị thương 56 người.

Chiều 2/1/2026, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 56 người. So với ngày cùng kỳ năm 2025, tăng 1 vụ, giảm 3 người chết và tăng 8 người bị thương.

Ảnh minh họa.
Xã hội

Vận chuyển thi thể nạn nhân TNGT giá 119 triệu đồng, HTX Tiền An bị đình chỉ

Chính quyền địa phương đã yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động từ ngày 15/1 cho đến khi hoàn thiện đầy đủ các quy định pháp luật.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao thông tin một cơ sở dịch vụ ở Quảng Ninh đưa thi thể 2 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ở phường Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) về tỉnh Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang) để mai táng với tổng chi phí trọn gói lên tới 119 triệu đồng. Nhiều ý kiến cho rằng mức giá này là quá cao theo với giá thị trường.

Ngày 15/1, ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã lập đoàn kiểm tra cơ sở làm việc của Hợp tác xã dịch vụ tang lễ Tiền An (HTX Tiền An).

