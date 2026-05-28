Xót xa hai chị em đi khám bệnh về thì gặp nạn tử vong dưới bánh xe tải

Hai chị em ruột trên đường đi khám bệnh trở về thì xảy ra va chạm với xe tải tại giao lộ ở Tây Ninh, khiến cả hai tử vong thương tâm.

Chiều 28/5, Công an xã Đức Hòa phối hợp lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người phụ nữ tử vong. Tài xế ô tô tải liên quan vụ việc cũng được đưa đi xét nghiệm nhanh chất ma túy để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, người phụ nữ 52 tuổi (ngụ xã Thạnh Lợi, Tây Ninh) điều khiển xe máy chở em gái ruột 50 tuổi lưu thông từ hướng TPHCM về ngã ba Đức Hòa.

Khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông tại xã Đức Hòa, hai người dừng chờ đèn đỏ. Đúng lúc đèn chuyển xanh, xe máy bắt đầu di chuyển chậm để rẽ qua đường thì xảy ra va chạm với xe tải do tài xế Đặng Thành Tâm (43 tuổi, ngụ Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía sau.

Cú va chạm mạnh khiến hai nạn nhân cùng xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc không khỏi bàng hoàng. Sau tai nạn, tài xế xe tải đã đến Công an xã Đức Hòa trình báo vụ việc.

Theo người thân, sáng cùng ngày, hai chị em chở nhau đi khám bệnh tại TP HCM. Trên đường trở về nhà thì không may gặp nạn.