Lĩnh 12 năm tù vì đánh người sau va chạm giao thông

Do mâu thuẫn nhỏ nhặt khi tham gia giao thông, Lê Văn Bé (Hà Tĩnh) đã dùng mảnh bê tông đánh nạn nhân bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 99%.

Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lê Văn Bé (SN: 1977, trú tại tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 06/10/2025, tại khu vực đường Nguyễn Huy Oánh (thuộc Tổ dân phố Hưng Nhân, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh), do phát sinh mâu thuẫn nhỏ nhặt khi tham gia giao thông, Lê Văn Bé đã có lời lẽ chửi bới, thách thức anh Nguyễn Văn L.

Lê Văn Bé tại phiên toà. Ảnh: VKS

Khi thấy anh L điều khiển xe mô tô quay lại, Bé đã nhặt mảnh bê tông bên đường đánh mạnh vào vùng đầu anh L, khiến nạn nhân và xe ngã xuống đường.

Hậu quả, anh Nguyễn Văn L bị tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định với tỷ lệ là 99%, hiện trong tình trạng hôn mê sâu (sống thực vật).

Tại phiên tòa, Lê Văn Bé khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bị cáo đã tích cực tác động gia đình bồi thường cho người bị hại số tiền gần 800 triệu đồng, đại diện gia đình người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo...

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn, tranh tụng tại phiên tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Bé 12 năm tù về tội “Giết người”.