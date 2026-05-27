Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lĩnh 12 năm tù vì đánh người sau va chạm giao thông

Do mâu thuẫn nhỏ nhặt khi tham gia giao thông, Lê Văn Bé (Hà Tĩnh) đã dùng mảnh bê tông đánh nạn nhân bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 99%.

Hạo Nhiên

Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lê Văn Bé (SN: 1977, trú tại tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 06/10/2025, tại khu vực đường Nguyễn Huy Oánh (thuộc Tổ dân phố Hưng Nhân, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh), do phát sinh mâu thuẫn nhỏ nhặt khi tham gia giao thông, Lê Văn Bé đã có lời lẽ chửi bới, thách thức anh Nguyễn Văn L.

imagesthumb838b7ecf-df74-44f5-aff3-9a18a534903b.jpg
Lê Văn Bé tại phiên toà. Ảnh: VKS

Khi thấy anh L điều khiển xe mô tô quay lại, Bé đã nhặt mảnh bê tông bên đường đánh mạnh vào vùng đầu anh L, khiến nạn nhân và xe ngã xuống đường.

Hậu quả, anh Nguyễn Văn L bị tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định với tỷ lệ là 99%, hiện trong tình trạng hôn mê sâu (sống thực vật).

Tại phiên tòa, Lê Văn Bé khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bị cáo đã tích cực tác động gia đình bồi thường cho người bị hại số tiền gần 800 triệu đồng, đại diện gia đình người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo...

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn, tranh tụng tại phiên tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Bé 12 năm tù về tội “Giết người”.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.
#Lê Văn Bé #đánh người #va chạm #giao thông #lĩnh án #Hà Tĩnh

Bài liên quan

Xã hội

Bị khiêu khích đánh nhau, nam thanh niên dùng dao giết người

Do bị thách thức đánh nhau, Nguyễn Hoàng Việt (An Giang) đã dùng dao bấm đâm liên tiếp khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ngày 13/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hoàng Việt (SN: 2000, trú tại ấp Long Hòa 1, xã Long Điền, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.‎

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Việt từng làm thuê cho Cao Thị Thúy An (SN: 1990, ngụ xã Long Điền, tỉnh An Giang).

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt khẩn cấp kẻ giết người yêu đang mang thai ở Cần Thơ

Do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Hồ Bảo Khanh (TP Cần Thơ) đã nhẫn tâm ra tay sát hại bạn gái đang mang thai tại phòng trọ.

Ngày 12/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hồ Bảo Khanh để điều tra về hành vi “Giết người”, liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một nhà trọ trên địa bàn phường Hưng Phú.

Trước đó, chủ nhà trọ phát hiện phòng trọ số 6 phát ra mùi hôi bất thường nên gọi điện cho Hồ Bảo Khanh (SN 2005, ngụ xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ) là người thuê phòng, yêu cầu quay về mở cửa kiểm tra.

Xem chi tiết

Xã hội

Truy bắt nghi phạm liên quan vụ giết người ở Hà Tĩnh

Liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Sơn Tiến, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát lệnh truy tìm nghi phạm Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến).

Ngày 28/4, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra thông báo truy tìm đối tượng Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến) do nghi vấn liên quan đến vụ án xảy ra trên địa bàn.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) tá hoả khi phát hiện chị N.T.T H. (SN 1980, trú tại thôn An Thịnh) nằm gục trong nhà, xung quanh có nhiều máu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới