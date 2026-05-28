Đề thi và gợi ý môn Văn thi vào lớp 10 THPT Khánh Hoà năm 2026

Sáng ngày 28/5, thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT Khánh Hòa làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút.

Sáng 28/5, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có 24.844 thí sinh đăng ký dự thi với 3 môn gồm Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Buổi sáng các thí sinh đã hoàn thành bài thi Ngữ văn.

Chiều nay 28/5, thí sinh tiếp tục thi môn Toán theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Sáng 29/5, thí sinh thi môn Tiếng Anh. Đối với thí sinh đăng ký dự thi vào các trường chuyên, ngoài các môn thi chung, chiều 29/5 sẽ tiếp tục thi môn chuyên theo hình thức tự luận. Riêng môn chuyên Tin học thi lập trình trên máy tính.

Theo báo cáo nhanh, trong buổi thi môn Ngữ văn đầu tiên có 164 thí sinh vắng mặt. Toàn tỉnh tổ chức 59 hội đồng coi thi với 1.061 phòng thi.

Ngành giáo dục Khánh Hòa đã huy động 4.459 nhân sự phục vụ kỳ thi, gồm cán bộ coi thi, giám sát, thư ký, lực lượng công an và các bộ phận hỗ trợ khác nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Toàn tỉnh có 552 học sinh đủ điều kiện được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 theo diện xét tuyển thẳng, không phải tham dự kỳ thi này.

Các thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Tháp Chàm (phường Bảo An) trước giờ thi môn Ngữ văn. Ảnh baokhanhhoa.vn

Đề thi lớp 10 môn Ngữ văn tại Khánh Hòa năm 2026 như sau:

Gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn 2026 - Khánh Hoà từ tuyensinh 247 như sau:

Gợi ý đáp án chỉ mang tính chất tham khảo.