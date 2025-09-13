Hà Nội

Xã hội

Công an xác minh vụ bé trai kêu cứu khi sống cùng mẹ kế

Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) đang xác minh, làm rõ thông tin bé trai tố bị mẹ kế bạo hành về thể chất và tinh thần khi sống chung.

Khánh Hoài

Chiều 13/9, chỉ huy Công an phường Kiến Hưng (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin bức tâm thư của bé trai tố bị mẹ kế bạo hành về thể chất và tinh thần khi sống chung.

Chỉ huy Công an phường Kiến Hưng cho biết, gia đình bé trai sống trên địa bàn phường, hai vợ chồng đều có con riêng và có thêm con chung sau khi kết hôn. Tuy nhiên, ngay khi thông bức tâm thư của bé trai tố bị mẹ kế bạo hành chia sẻ trên mạng gây xôn xao dư luận, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ dù phía gia đình chưa trình báo.

cats-8978.jpg
Hình ảnh được cho là bé trai bị mẹ kế bạo hành cùng tâm thư kêu cứu.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện 3 đoạn video kèm hình ảnh nhiều trang giấy viết tay được cho là nhật ký của một bé trai kể về thời gian sống cùng bố và mẹ kế ở chung cư Victoria (phường Kiến Hưng, Hà Nội). Nội dung trong đó kể rằng bị mẹ kế bạo hành, “thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…”.

Thông tin được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng, gây nhiều ý kiến tranh cãi, bức xúc.

Sống Khỏe

Bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi bị bảo mẫu bạo hành đã tử vong

Bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi bị bảo mẫu bạo hành chấn thương sọ não đã trút hơi thở cuối cùng sau 21 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiều 5/8, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận cháu L.A.K. (14 tháng tuổi), nạn nhân trong vụ bị bảo mẫu bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý đã tử vong sau 21 ngày điều trị tích cực do chấn thương sọ não quá nặng.

“Chúng tôi đã làm tất cả để giữ cháu bé ở lại với cuộc đời, nhưng mọi nỗ lực đều bất lực trước tổn thương quá nghiêm trọng”, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng đau xót chia sẻ.

Xã hội

Bé 14 tháng bị bạo hành qua đời, có chuyển tội danh bảo mẫu?

Cháu bé 14 tháng tuổi bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý đã qua đời. Dư luận đặt câu hỏi có chuyển tội danh sang tội giết người đối với bảo mẫu Quyên?

Ngày 5/8, người thân cháu L.A.K. (14 tháng tuổi) thông tin với báo chí cho biết, cháu K đã qua đời. K là cháu bé bị bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi, trú tại phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý dẫn đến chấn thương sọ não.

Nguyễn Thị Quyên trước đó đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Với diễn biến cháu K, nạn nhân vụ việc qua đời, dư luận đặt câu hỏi: Có chuyển tội danh từ Cố ý gây thương tích sang tội giết người đối với Quyên hay không?

Sống Khỏe

Bộ Y tế thông tin vụ nghi trẻ bị bạo hành tại Bồ Đề, Hà Nội

Bộ Y tế đã có báo cáo nhanh vụ việc nghi trẻ bị bạo hành tại Trường Mầm non Gia Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội. Trên cơ thể bé có những vết bầm tím ở phần lưng.

Ngày 11/7, Cục bảo vệ bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) đã có thông tin bước đầu về vụ việc nghi trẻ bị bạo hành tại Trường Mầm non Gia Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội.

Theo đó, ngày 8/7/2025, chị H.K.T. (sinh năm 1997), ở phố Gia Thụy, phường Bồ Đề, TP Hà Nội gọi tới Tổng đài 111 thông báo: Vào thứ 7, ngày 5/7/2025, cháu T.K.L. (2021), đang học tại Trường Mầm non Gia Thụy, bị cô giáo T. T. V. (1979) dùng roi đánh, ném trẻ vào tường, dùng chân, tay đấm đá trẻ và lôi kéo trẻ ra phía cửa lớp. Bên cạnh đó, cô V còn có hành vi nắm chân dốc ngược đầu 1 cháu bé khác ném xuống giường.

