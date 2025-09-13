Công an xác minh vụ bé trai kêu cứu khi sống cùng mẹ kế

Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) đang xác minh, làm rõ thông tin bé trai tố bị mẹ kế bạo hành về thể chất và tinh thần khi sống chung.

Chiều 13/9, chỉ huy Công an phường Kiến Hưng (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin bức tâm thư của bé trai tố bị mẹ kế bạo hành về thể chất và tinh thần khi sống chung.

Chỉ huy Công an phường Kiến Hưng cho biết, gia đình bé trai sống trên địa bàn phường, hai vợ chồng đều có con riêng và có thêm con chung sau khi kết hôn. Tuy nhiên, ngay khi thông bức tâm thư của bé trai tố bị mẹ kế bạo hành chia sẻ trên mạng gây xôn xao dư luận, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ dù phía gia đình chưa trình báo.

Hình ảnh được cho là bé trai bị mẹ kế bạo hành cùng tâm thư kêu cứu.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện 3 đoạn video kèm hình ảnh nhiều trang giấy viết tay được cho là nhật ký của một bé trai kể về thời gian sống cùng bố và mẹ kế ở chung cư Victoria (phường Kiến Hưng, Hà Nội). Nội dung trong đó kể rằng bị mẹ kế bạo hành, “thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…”.

Thông tin được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng, gây nhiều ý kiến tranh cãi, bức xúc.

