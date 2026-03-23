Vòng quay trò chơi gặp trục trặc, người chơi bị lộn ngược rồi văng ra ngoài

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc vòng đu quay gặp sự cố kỹ thuật, khiến một trong các bánh xe bị lật ngược và người bên trong bị văng ra ngoài.

Ngày 6 tháng 3, tại Lễ hội Lúa mì tỉnh ở Tres Arroyos, Argentina, một sự cố hoảng loạn đã xảy ra khi một trong những trò chơi giải trí bị trục trặc, theo TV Azteca.

Video: @AlertaMundoNews / X

Video do nhân chứng quay lại đã ghi lại khoảnh khắc vòng quay khổng lồ dừng đột ngột, khiến một trong những toa xe bị lộn ngược. Điều này khiến những người ngồi trong đó, một người đàn ông và một bé gái, bị hất tung lên, rơi xuống vực sâu. Người đàn ông bị văng ra và rơi từ độ cao 6 mét xuống đất , may mắn là xuống bãi cỏ mềm. Cô bé được cứu kịp thời ngay khi vừa trượt khỏi toa xe, tránh được một cú ngã chết người.

Người đàn ông bị ngã từ vòng quay khổng lồ chỉ bị bầm tím nhẹ và đã được cấp cứu ngay lập tức. Theo công ty điều hành công viên giải trí, hệ thống an toàn đã tự động kích hoạt vì một trong những người ngồi trên đó đã nâng thanh chắn an toàn trên ghế của họ. Đây là một cơ chế tiêu chuẩn giúp dừng máy để ngăn ngừa các rủi ro tiếp theo, nhưng trong trường hợp này, nó đã khiến một số người bị mắc kẹt giữa không trung.

Chính quyền đô thị Tres Arroyos đã tạm thời đóng cửa điểm tham quan này để xem xét hoạt động, điều kiện an toàn và kỹ thuật trước khi cho phép mở cửa trở lại.