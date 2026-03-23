Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Vòng quay trò chơi gặp trục trặc, người chơi bị lộn ngược rồi văng ra ngoài

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc vòng đu quay gặp sự cố kỹ thuật, khiến một trong các bánh xe bị lật ngược và người bên trong bị văng ra ngoài.

Trường Hân dịch

Ngày 6 tháng 3, tại Lễ hội Lúa mì tỉnh ở Tres Arroyos, Argentina, một sự cố hoảng loạn đã xảy ra khi một trong những trò chơi giải trí bị trục trặc, theo TV Azteca.

Video: @AlertaMundoNews / X

Video do nhân chứng quay lại đã ghi lại khoảnh khắc vòng quay khổng lồ dừng đột ngột, khiến một trong những toa xe bị lộn ngược. Điều này khiến những người ngồi trong đó, một người đàn ông và một bé gái, bị hất tung lên, rơi xuống vực sâu. Người đàn ông bị văng ra và rơi từ độ cao 6 mét xuống đất , may mắn là xuống bãi cỏ mềm. Cô bé được cứu kịp thời ngay khi vừa trượt khỏi toa xe, tránh được một cú ngã chết người.

Người đàn ông bị ngã từ vòng quay khổng lồ chỉ bị bầm tím nhẹ và đã được cấp cứu ngay lập tức. Theo công ty điều hành công viên giải trí, hệ thống an toàn đã tự động kích hoạt vì một trong những người ngồi trên đó đã nâng thanh chắn an toàn trên ghế của họ. Đây là một cơ chế tiêu chuẩn giúp dừng máy để ngăn ngừa các rủi ro tiếp theo, nhưng trong trường hợp này, nó đã khiến một số người bị mắc kẹt giữa không trung.

Chính quyền đô thị Tres Arroyos đã tạm thời đóng cửa điểm tham quan này để xem xét hoạt động, điều kiện an toàn và kỹ thuật trước khi cho phép mở cửa trở lại.

#vòng quay #sự cố #tai nạn #lễ hội #Argentina #an toàn

Video

Kinh hoàng khoảnh khắc vòng quay 360 độ bất ngờ gãy làm đôi giữa không trung

Một vòng đu quay 360 độ ở Ả Rập Saudi gãy đôi khi đang hoạt động. Ít nhất 23 khách bị thương, 3 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

CNN đưa tin, một đu quay 360 độ hình quả lắc (360 Big Pendulum) nằm trong công viên giải trí ở khu nghỉ dưỡng Green Mountain Resort bị gãy đôi trong khi đang chở khách.

Video quay lại tai nạn cho thấy trục hàng ghế chở khách đập vào đầu kia của con lắc, đổ sập xuống nền. Trước đó, các du khách chơi đu quay phấn khích la lớn khi đu quay lên tới độ cao nhất.

Xem chi tiết

Video

Lợn rừng tấn công nhân viên kiểm lâm, clip kịch tính đến nghẹt thở

Vụ việc xảy ra tại làng Sirsauli, sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại về thiệt hại do lợn rừng gây ra, nhóm cứu hộ đã cố gắng bắt giữ con vật bằng lưới.

Video gây sốc ghi lại cảnh con lợn rừng tấn công một nhân viên kiểm lâm trong một chiến dịch cứu hộ ở Uttar Pradesh đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về những nguy hiểm mà các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã tuyến đầu phải đối mặt, thông tin trên trang Free Press Journal.

Nguồn: @iAtulKrishan1 / X
Xem chi tiết

Video

Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử 'xâu xé' khiến du khách kinh hoàng

Một vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra tại sở thú ở Bangkok (Thái Lan) khi một nhân viên chăm sóc thú bị đàn sư tử tấn công dẫn đến tử vong.

Theo Đại tá, bác sĩ Thawatchai Kanchanarin, sự việc xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 10/9. Khi vừa bước ra khỏi xe, nạn nhân bất ngờ bị một con sư tử cách đó khoảng 10 mét lao tới từ phía sau tấn công. Ngay sau đó, thêm 3 đến 4 con sư tử khác cũng lao đến khiến người này tử vong tại chỗ.

“Có rất nhiều du khách tận mắt chứng kiến nhưng không biết làm cách nào để cứu. Họ chỉ có thể bấm còi xe, hò hét nhằm đánh lạc hướng đàn sư tử. Ban đầu, một số người còn tưởng nạn nhân là nhân viên quen thuộc với bầy thú. Tuy nhiên, đàn sư tử đã liên tục tấn công trong khoảng 15 phút trước khi lực lượng chức năng kịp can thiệp,” ông Thawatchai cho biết.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới