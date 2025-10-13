Hà Nội

Xã hội

Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên vùng biển Ninh Bình

Vòi rồng cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên vùng biển thuộc xã Hải Tiến (tỉnh Ninh Bình) sau một trận mưa lớn.

Theo Trọng Tùng / Vietnamnet

Ngày 13/10, đại diện chính quyền xã Hải Tiến cho biết, một vòi rồng cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên vùng biển thuộc xã Hải Tiến.

Đây là hiện tượng thời tiết hiếm gặp xảy ra vào khoảng 12h trưa nay, sau một trận mưa lớn.

Anh Nguyễn Thanh Tùng - một người dân địa phương cho biết: “Trưa nay, khi tôi đang ngồi ăn thì nhìn thấy vòi rồng xuất hiện trên biển nên lấy điện thoại ra quay lại. Vòi rồng có xoáy nước khá lớn, cách bờ hơn 1km. Hiện tượng này kéo dài khoảng 5 phút rồi dần tan biến”.

Đại diện chính quyền xã Hải Tiến thông tin thêm, vòi rồng chỉ xảy ra ở ngoài biển, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện gần bờ biển thuộc xã Hải Tiến. Ảnh: Cắt từ clip

Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện gần bờ biển thuộc xã Hải Tiến. Ảnh: Cắt từ clip

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi hẹp, hút không khí từ mặt nước lên đám mây vũ tích, tạo thành hình phễu di động.

Chúng thường hình thành từ những đám mây giông tích điện và diễn ra trong thời gian ngắn. Trong quá trình di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo hoặc phá hủy nhiều vật thể.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình, qua theo dõi ảnh radar thời tiết cho thấy có vùng mây đối lưu phát triển đang gây mưa rào và giông, ảnh hưởng tới nhiều phường, xã và vùng biển của tỉnh.

Trong cơn giông có khả năng xảy ra sét, lốc, và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng; gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Các cơ quan, đơn vị và người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết để phòng tránh.

#Hiện tượng vòi rồng hiếm gặp #Vòi rồng trên biển Ninh Bình #Ảnh hưởng thời tiết bất thường #Nguy cơ gió xoáy và lốc #Cảnh báo thời tiết khẩn cấp

