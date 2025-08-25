Vỡ thai ngoài tử cung nguy kịch, lời cảnh tỉnh cho tất cả phụ nữ

Triệt sản vẫn nguy kịch vì thai tử cung vỡ

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã kịp thời phẫu thuật cứu sống một người phụ nữ trẻ trong tình trạng sốc mất máu nặng do vỡ thai ngoài tử cung. Điều bất ngờ là trước đó, chị đã từng triệt sản và hoàn toàn không nghĩ mình có thai.

Chị N.T..T..T. (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long) được đưa tới khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long trong tình trạng trễ kinh 7 ngày, đột ngột đau bụng dữ dội, da xanh tái, mạch nhanh, huyết áp tụt và có dấu hiệu choáng.

Theo chia sẻ của người nhà chị T., trước đó chị T. đang sinh hoạt bình thường thì đột nhiên đau bụng dữ dội kèm theo choáng váng và mồ hôi vã ra như tắm. Vì nghĩ đã triệt sản nên chị hoàn toàn không nghi ngờ mình mang thai, càng không nghĩ đến nguy cơ vỡ thai ngoài tử cung.

Sau khi thăm khám nhanh, người bệnh được chỉ định xét nghiệm máu và siêu âm ổ bụng. Kết quả cho thấy beta HCG dương tính – xác định có thai, đồng thời hình ảnh siêu âm cho thấy lượng dịch ổ bụng nhiều, nghi ngờ vỡ thai ngoài tử cung.

Ngay lập tức, quy trình cấp cứu tối khẩn được kích hoạt. Các bác sĩ vừa tiến hành hồi sức chống sốc, vừa chuẩn bị cho ca mổ nội soi khẩn cấp.

Khi mở ổ bụng, các bác sĩ phát hiện khoảng 600ml máu và máu cục tràn từ vùng chậu lên đến tận góc gan. Tử cung, buồng trứng và vòi trứng phải bình thường. Riêng vòi trứng trái đoạn eo có khối thai 3x5cm, đã vỡ 1cm và đang chảy máu dữ dội.

Các bác sĩ nhanh chóng cắt bỏ phần vòi trứng tổn thương, cầm máu kỹ, hút sạch máu và rửa ổ bụng. Sau gần 1 giờ, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp, các bác sĩ đã bảo tồn được phần vòi trứng trái, buồng trứng vòi trứng, đồng nghĩa với việc đảm bảo chức năng sinh sản của người bệnh. Nhờ được can thiệp kịp thời, chị T. hồi phục nhanh chóng, tỉnh táo, giao tiếp tốt và xuất viện chỉ sau vài ngày.

Thai ngoài tử cung vỡ - Ảnh BVCC

Theo BS.CKI Trần Văn Hùng, Trưởng khoa Sản – Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh làm tổ ngoài buồng tử cung, thường gặp nhất ở vòi trứng. Khi bào thai phát triển, vòi trứng không đủ khả năng giãn nở như tử cung, dẫn đến vỡ, gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng.

Thăm khám cho sản phụ sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Phát hiện sớm để tránh tử vong

Theo các bác sĩ Trung tâm Sức khỏe phụ nữ và Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt, cơ thể phụ nữ thường sẽ có một trứng trưởng thành được giải phóng từ buồng trứng.

Trứng này sẽ di chuyển vào ống dẫn trứng (hay còn gọi là vòi trứng) để thụ tinh. Sau khi thụ tinh, phôi sẽ hình thành và bắt đầu hành trình di chuyển về tử cung. Tại tử cung, phôi sẽ bám vào lớp nội mạc tử cung để làm tổ và tiếp tục phát triển trong suốt thai kỳ cho đến khi em bé chào đời.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, trứng sau khi thụ tinh không di chuyển về tử cung mà lại làm tổ và phát triển ở bên ngoài tử cung. Hiện tượng này được gọi là thai ngoài tử cung hay thai lạc chỗ.

Vị trí thai lạc chỗ có thể là ở vòi trứng, buồng trứng, vết sẹo mổ cũ, ổ bụng, hoặc thậm chí ở các khu vực như phúc mạc và mạc nối lớn. Trong đó, vòi trứng là vị trí phổ biến nhất. Đặc biệt, đã có một số trường hợp rất hiếm gặp trên thế giới ghi nhận thai ngoài tử cung làm tổ ở màng phổi, màng tim hoặc gan.

Thai ngoài tử cung là một tình trạng nguy hiểm bởi phôi không được bảo vệ bởi môi trường tử cung. Khi phôi phát triển lớn, các mô xung quanh có thể bị vỡ dẫn đến hiện tượng chảy máu nghiêm trọng trong ổ bụng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người mẹ. Vì vậy, việc nhận biết và xử lý sớm tình trạng này là vô cùng cần thiết

Cảm giác mệt mỏi thường xuyên, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn là dấu hiệu mang thai ngoài tử cung.

Hầu hết các trường hợp mang thai ngoài tử cung (thai lạc chỗ) đều xuất phát từ một hoặc nhiều nguyên nhân dưới đây:

Các chị em có thể tự nhận biết dấu hiệu mang thai ngoài tử cung thông qua ba triệu chứng phổ biến dưới đây:

Dấu hiệu mang thai thông thường: Chậm kinh, căng tức ngực, buồn nôn… là những biểu hiện phổ biến khi mang thai.

Chảy máu âm đạo bất thường: Máu “báo thai” thường có màu hồng nhạt, lượng ít và chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, không gây đau bụng. Nếu xuất hiện máu đỏ sẫm, kéo dài ngoài chu kỳ kinh nguyệt, kèm cảm giác đau, nữ giới nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra vì đây có thể là dấu hiệu của thai ngoài tử cung.

Đau bụng bất thường: Đau bụng khi hành kinh là tình trạng phổ biến, nhưng nếu xuất hiện cảm giác đau nhói ở một hoặc cả hai bên bụng dưới, kéo dài âm ỉ hoặc đau dữ dội kèm cảm giác mót rặn như táo bón, khả năng cao là dấu hiệu bất thường. Nếu đau kèm chảy máu âm đạo, mức độ đau thường tăng theo sự phát triển của khối thai ngoài tử cung.

Ngoài ra, nếu gặp các triệu chứng mang thai ngoài tử cung nghiêm trọng hơn như đau bụng dữ dội, chân tay bủn rủn, đau vai, toát mồ hôi, da tái nhợt, hoa mắt, chóng mặt, hoặc ngất xỉu, chị em cần đến bệnh viện ngay lập tức để được xử lý kịp thời.

Thai ngoài tử cung thường không thể phát triển bình thường do thiếu không gian và nguồn cung cấp máu từ nhau thai. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, phôi thai có thể lớn dần, dẫn đến nguy cơ vỡ vòi trứng, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng của mẹ.

Ba diễn tiến phổ biến của thai ngoài tử cung gồm:

Vỡ khối thai ngoài và chảy máu ồ ạt: Phôi thai phát triển làm vòi trứng bị căng quá mức, dẫn đến vỡ và chảy máu nhiều vào ổ bụng. Đây là tình trạng cấp cứu sản khoa nguy hiểm, đòi hỏi can thiệp phẫu thuật khẩn cấp để bảo vệ tính mạng của mẹ.

Thai ngừng phát triển và thoái hóa: Do thiếu máu và dinh dưỡng, phôi thai thường tự ngừng phát triển. Trong trường hợp này, bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ cho đến khi thai thoái hóa hoàn toàn để tránh biến chứng.

Sảy thai qua vòi trứng và vào ổ bụng: Khối thai có thể bị bong ra khỏi vòi trứng, gây chảy máu vào ổ bụng. Nếu lượng máu ít, khối thai và máu thường tự tiêu biến. Tuy nhiên, nếu chảy máu nhiều, máu có thể tích tụ thành khối tụ trong ổ bụng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mẹ.

Việc phát hiện sớm và đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa phụ sản để được chẩn đoán và điều trị kịp thời là vô cùng quan trọng, giúp giảm