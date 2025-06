Đau bụng không ngờ chửa ngoài tử cung nguy kịch

Hiếm gặp: Chửa ngoài tử cung dính chặt đại tràng và thành bụng Rất nhiều bệnh nhân phải phẫu thuật cấp cứu với tình trạng nguy kịch, sốc mất máu do vỡ khối chửa ngoài tử cung, phải cắt khối chửa, vòi trứng, gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Cần chú ý phát hiện sớm.

Khối chửa tương đương thai 12 tuần dính chặt đại tràng

Ngày 31/3, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cứu sống một bệnh nhân bị sốc mất máu do chửa ngoài tử cung vỡ. Đặc biệt nguy hiểm và phức tạp khi khối chửa to tương đương thai 12 tuần ở dính chặt vào đại tràng và thành bụng gây khó khăn, thách thức cho quá trình can thiệp phẫu thuật.