Cứu bệnh nhân 35 tuổi người Philippines vỡ thai ngoài tử cung nguy kịch

Mới đây, một bệnh nhân người Philippines 35 tuổi bị vỡ khối chửa ngoài tử cung được các bác sĩ khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh kịp thời phẫu thuật nội soi điều trị thành công.

Theo khoa Phụ sản cho biết, bệnh nhân là E.V.T (35 tuổi), quốc tịch Philippines, hiện đang làm việc tại Quảng Ninh. Bệnh nhân đau bụng, chậm kinh đi khám phát hiện chửa ngoài tử cung, nên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị.

Kết quả siêu âm kiểm tra thấy khối thai nằm ở vòi trứng phải, không nằm trong buồng tử cung. Bệnh nhân có tiền sử mổ đẻ 2 lần, khiến ca bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ chảy máu.

Các bác sĩ khoa Phụ sản chẩn đoán bệnh nhân thai ngoài tử cung/sẹo mổ đẻ cũ 2 lần. Sau khi được tư vấn người bệnh kỹ lưỡng, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi lấy khối chửa ngoài tử cung, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Kíp bác sĩ khoa Phụ sản thực hiện phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung cho người bệnh - Ảnh BVCC

Kíp mổ do bác sĩ CKII Trần Thị Huyền, Trưởng khoa Phụ sản thực hiện cùng các cộng sự. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống nội soi, phẫu thuật viên kiểm tra thấy khối thai nằm ngoài tử cung ở vòi trứng phải kích thước khoảng 2x3cm đang chảy máu.

Kíp mổ khéo léo bóc tách khối thai ra ngoài, cầm máu triệt để. Ca mổ diễn ra an toàn trong 1 tiếng phẫu thuật. Người bệnh sau mổ ít đau, hồi phục nhanh và xuất viện sau 3 ngày điều trị.

BSCKII Trần Thị Huyền, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ: “Thai ngoài tử cung là một cấp cứu sản khoa nguy hiểm, khi khối thai vỡ hoặc chảy máu có thể dẫn đến mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng người bệnh.

Trường hợp bệnh nhân người Philippines nhập viện với khối thai ở vòi tử cung phải đã có dấu hiệu chảy máu kèm theo tiền sử mổ lấy thai 2 lần nên tiềm ẩn nhiều khó khăn trong xử trí. Kíp mổ đã nhanh chóng xử trí bằng phẫu thuật nội soi, loại bỏ khối thai và cầm máu triệt để.

Chúng tôi thực hiện bằng phương pháp ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả, giúp người bệnh thoát khỏi nguy hiểm, hồi phục nhanh, hạn chế mất máu”.

Hình ảnh nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung và cầm máu cho bệnh nhân người Philippines - Ảnh BVCC

Quá trình tư vấn và điều trị cho bệnh nhân người Philippines cho thấy sự chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sĩ, không chỉ ở trình độ chuyên môn mà còn ở khả năng giao tiếp ngoại ngữ thành thạo, giúp bệnh nhân hiểu rõ tình trạng sức khỏe, an tâm hợp tác trong suốt quá trình điều trị.

Sau ca phẫu thuật, người bệnh bày tỏ sự an tâm, tin tưởng với sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ.

Thai ngoài tử cung là trường hợp trứng đã thụ tinh nhưng làm tổ và phát triển ở ngoài buồng tử cung, thường gặp ở vòi trứng. Đây là nguyên nhân gây tử vong cao nhất trong sản khoa trong 3 tháng đầu thai kỳ.