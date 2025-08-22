Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu bệnh nhân 35 tuổi người Philippines vỡ thai ngoài tử cung nguy kịch

Bệnh nhân người Philippines nhập viện với khối thai ở vòi tử cung phải đã có dấu hiệu chảy máu kèm theo tiền sử mổ lấy thai 2 lần nên khó khăn trong xử trí.

Thúy Nga

Mới đây, một bệnh nhân người Philippines 35 tuổi bị vỡ khối chửa ngoài tử cung được các bác sĩ khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh kịp thời phẫu thuật nội soi điều trị thành công.

Theo khoa Phụ sản cho biết, bệnh nhân là E.V.T (35 tuổi), quốc tịch Philippines, hiện đang làm việc tại Quảng Ninh. Bệnh nhân đau bụng, chậm kinh đi khám phát hiện chửa ngoài tử cung, nên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị.

Kết quả siêu âm kiểm tra thấy khối thai nằm ở vòi trứng phải, không nằm trong buồng tử cung. Bệnh nhân có tiền sử mổ đẻ 2 lần, khiến ca bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ chảy máu.

Các bác sĩ khoa Phụ sản chẩn đoán bệnh nhân thai ngoài tử cung/sẹo mổ đẻ cũ 2 lần. Sau khi được tư vấn người bệnh kỹ lưỡng, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi lấy khối chửa ngoài tử cung, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

thai-vo-1.jpg
Kíp bác sĩ khoa Phụ sản thực hiện phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung cho người bệnh - Ảnh BVCC

Kíp mổ do bác sĩ CKII Trần Thị Huyền, Trưởng khoa Phụ sản thực hiện cùng các cộng sự. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống nội soi, phẫu thuật viên kiểm tra thấy khối thai nằm ngoài tử cung ở vòi trứng phải kích thước khoảng 2x3cm đang chảy máu.

Kíp mổ khéo léo bóc tách khối thai ra ngoài, cầm máu triệt để. Ca mổ diễn ra an toàn trong 1 tiếng phẫu thuật. Người bệnh sau mổ ít đau, hồi phục nhanh và xuất viện sau 3 ngày điều trị.

BSCKII Trần Thị Huyền, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ: “Thai ngoài tử cung là một cấp cứu sản khoa nguy hiểm, khi khối thai vỡ hoặc chảy máu có thể dẫn đến mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng người bệnh.

Trường hợp bệnh nhân người Philippines nhập viện với khối thai ở vòi tử cung phải đã có dấu hiệu chảy máu kèm theo tiền sử mổ lấy thai 2 lần nên tiềm ẩn nhiều khó khăn trong xử trí. Kíp mổ đã nhanh chóng xử trí bằng phẫu thuật nội soi, loại bỏ khối thai và cầm máu triệt để.

Chúng tôi thực hiện bằng phương pháp ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả, giúp người bệnh thoát khỏi nguy hiểm, hồi phục nhanh, hạn chế mất máu”.

tai-vo.jpg
Hình ảnh nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung và cầm máu cho bệnh nhân người Philippines - Ảnh BVCC

Quá trình tư vấn và điều trị cho bệnh nhân người Philippines cho thấy sự chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sĩ, không chỉ ở trình độ chuyên môn mà còn ở khả năng giao tiếp ngoại ngữ thành thạo, giúp bệnh nhân hiểu rõ tình trạng sức khỏe, an tâm hợp tác trong suốt quá trình điều trị.

Sau ca phẫu thuật, người bệnh bày tỏ sự an tâm, tin tưởng với sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ.

Thai ngoài tử cung là trường hợp trứng đã thụ tinh nhưng làm tổ và phát triển ở ngoài buồng tử cung, thường gặp ở vòi trứng. Đây là nguyên nhân gây tử vong cao nhất trong sản khoa trong 3 tháng đầu thai kỳ.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu nghi ngờ mang thai (trễ kinh, rong huyết, đau bụng hạ vị), người bệnh cần phải đến bệnh viện để được thăm khám, tư vấn, phát hiện sớm những trường hợp bất thường của thai kỳ để xử trí kịp thời, đặc biệt là phát hiện tình trạng thai ngoài tử cung từ khi chưa vỡ, giảm được tình trạng mất máu, tăng khả năng giữ lại vòi trứng và giúp rút ngắn thời gian hồi phục sau mổ cho người bệnh.

Sống Khỏe

Vì sao chửa ngoài tử cung thường bị nhầm với sảy thai sớm?

Chửa ngoài tử cung và sảy thai sớm có triệu chứng giống nhau, dễ gây nhầm lẫn. Phân biệt sớm giúp bảo vệ sức khỏe và tính mạng.

Chửa ngoài tử cung là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu ban đầu của bệnh lại rất giống với sảy thai sớm, khiến phụ nữ dễ nhầm lẫn và chậm trễ trong việc thăm khám.

Phân biệt chửa ngoài tử cung và sảy thai sớm là điều không dễ dàng, bởi cả hai đều có những triệu chứng như đau bụng, ra máu âm đạo. Hiểu rõ sự khác biệt sẽ giúp chị em chủ động bảo vệ sức khỏe và tránh biến chứng nguy hiểm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ngăn chặn chửa ngoài tử cung từ sớm với 7 thói quen đơn giản

Chửa ngoài tử cung là biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng và ảnh hưởng khả năng sinh sản. Duy trì những thói quen lành mạnh sẽ giúp phụ nữ giảm nguy cơ này.

Chửa ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh làm tổ ngoài buồng tử cung, thường gặp nhất ở vòi trứng, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện sớm. Duy trì lối sống lành mạnh và thói quen chăm sóc sức khỏe sinh sản hợp lý sẽ giúp phụ nữ giảm nguy cơ mắc phải tình trạng này.

Từ việc quan hệ tình dục an toàn, tầm soát bệnh lý phụ khoa định kỳ đến chế độ dinh dưỡng khoa học, những thói quen dưới đây sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản và giảm nguy cơ chửa ngoài tử cung.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống người phụ nữ chửa ngoài tử cung vỡ sốc mất máu

Một phụ nữ 29 tuổi ở Quảng Ninh thai chửa ngoài tử cung bị vỡ sốc mất máu vừa được các bác sĩ Trung tâm Y tế Hải Hà (Quảng Ninh) cứu sống.

1h30 sáng ngày 12/8, các bác sĩ Trung tâm Y tế Hải Hà phẫu thuật cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ mất máu nguy kịch.

Bệnh nhân N.T.X 29 tuổi (trú tại Hải Ninh - Quảng Ninh) được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế Hải Hà trong tình trạng đau bụng nhiều, đau lan khắp bụng kèm theo mệt và choáng.

Xem chi tiết

