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Số hóa - Xe

Vivi x500 Pro Max báng cầm, lên rời biến hóa như máy ảnh cơ

Vivo X500 Pro Max gây chú ý với ngoại hình độc đáo khi kết hợp báng cầm tay cùng ống kính tele rời, cảm biến BluePrint 900 và hệ thống chống rung CIPA 7.0.

Tuệ Minh
Vivi x500 Pro Max báng cầm, lên rời biến hóa như máy ảnh cơ

Vivo vừa công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu flagship vivo X500 Pro Max trước thềm sự kiện ra mắt ngày 21/9.

Thiết bị gây ấn tượng mạnh nhờ định hướng tối ưu hóa cho nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp thông qua việc tích hợp các phụ kiện rời, mang lại trải nghiệm tương tự máy ảnh chuyên dụng.

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Vivo X500 Pro Max cùng box full phụ kiện chuyên cho nhiếp ảnh.

Thiết kế mô-đun hóa: Sự giao thoa giữa smartphone và máy ảnh cơ

Điểm nhấn nổi bật nhất trên vivo X500 Pro Max nằm ở cụm camera hình tròn kích thước lớn chiếm trọn nửa trên mặt lưng. Để hạn chế cảm giác cồng kềnh, nhà sản xuất đã xử lý phần viền vát dốc nhẹ, giúp mô-đun hòa nhập thẩm mỹ hơn với tổng thể thân máy. Sản phẩm cung cấp hai tùy chọn màu sắc gồm đen lịch lãm và cam năng động.

Ảnh vivo X500 Pro Max
Ảnh vivo X500 Pro Max

Đáng chú ý, vivo giới thiệu hệ sinh thái phụ kiện chuyên dụng đi kèm bao gồm báng cầm tay tích hợp nút chụp và ống kính tele rời. Giải pháp này giúp cải thiện công thái học khi tác nghiệp trong thời gian dài, mang lại cảm giác đầm tay vững chãi và mở rộng tiêu cự quang học cho người dùng yêu thích nhiếp ảnh.

Không chỉ thay đổi về ngoại quan, cấu hình quang học của vivo X500 Pro Max ghi nhận bước tiến lớn khi trang bị cảm biến ảnh BluePrint 900 hoàn toàn mới. Đây là lần đầu tiên công nghệ này được ứng dụng trên thị trường thiết bị di động toàn cầu.

Đồng thời, cả camera chính lẫn ống kính tele tiềm vọng đều sở hữu hệ thống chống rung quang học đạt chuẩn CIPA 7.0. Chuẩn chống rung cao cấp này kết hợp cùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới, đảm bảo độ ổn định khung hình và chất lượng chi tiết tối ưu khi chụp đêm hoặc quay chụp ở dải tiêu cự xa.

Khả năng quay video chuẩn điện ảnh 4K Log và độ phân giải 8K

Khả năng ghi hình trên vivo X500 Pro Max được nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất nội dung kỹ thuật số. Thiết bị sở hữu dải tương phản động (dynamic range) đạt mức 17 stop, hỗ trợ mã hóa 10-bit 4:2:2 dựa trên hệ thống không gian màu chuẩn ACES của viện hàn lâm.

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Vivo X500 Series cho trải nghiệm sử dụng tuyệt vời nhờ thiết kế riêng biệt cho từng mục đích.

Người dùng có thể trực tiếp ghi lại các thước phim định dạng 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây với hệ màu Log từ phần cứng mà không bị suy hao dữ liệu. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ xuất tín hiệu và phát trực tiếp nội dung ở độ phân giải siêu nét 8K lên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh biến thể cao cấp nhất Pro Max, thế hệ X500 Series còn mang đến các lựa chọn phù hợp với từng phân khúc người dùng khác nhau.

Vivo X500 với thiết kế cụm camera đặt lệch góc trên bên trái, ngoại hình nhỏ gọn, tối ưu chi phí, thao tác linh hoạt. Phiên bản Pro có cụm camera tròn đồng tâm, thân máy vừa vặn cân bằng giữa hiệu năng và kích thước cầm nắm. Với bản Pro Max, sở hữu mô-đun camera lớn, hỗ trợ báng cầm và ống kính rời, tối đa hóa năng lực nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Sự phân hóa rõ rệt trong cách bố trí cụm camera giữa bản tiêu chuẩn và bản Pro Max cho thấy chiến lược rõ ràng của vivo: phổ cập thiết kế linh hoạt cho người dùng phổ thông, đồng thời đẩy mạnh ranh giới công nghệ chuyên sâu đối với dòng máy đầu bảng.

Châu Kiệt Luân trên tay chiếc smartphone Vivo X500 Pro Max xịn sò.
Android Authority/Vivo
#vivo X500 Pro Max #smartphone vivo #cảm biến BluePrint 900 #camera điện thoại

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Vivo X500 sắp phá kỷ lục camera iPhone, Galaxy?

Trong cuộc đua smartphone cao cấp, AI đang trở thành tâm điểm nhưng camera vẫn là một trong những yếu tố quyết định trải nghiệm flagship. Vivo dường như đang chuẩn bị tạo ra khác biệt lớn với dòng Vivo X500, khi mẫu điện thoại này được cho là sẽ sử dụng cảm biến camera mới có dải nhạy sáng lên tới 17 stop, mức được hãng tuyên bố là rộng nhất trong ngành smartphone. Nếu thông số này được xác nhận trên thiết bị thương mại, Vivo X500 sẽ có một lợi thế phần cứng đáng chú ý khi đối đầu những đối thủ như iPhone 18 Pro hay Galaxy S26 Ultra.

Theo các thông tin được công bố, cảm biến mới của Vivo mang tên “BluePrint Guangy 900”, được phát triển một phần với Sony và có độ phân giải 50 MP. Đáng chú ý, cảm biến sở hữu kích thước 1/1,28 inch, lớn hơn đáng kể so với nhiều cảm biến thường thấy trên smartphone hiện nay. Dù chưa đạt tới kích thước 1 inch từng xuất hiện trên một số mẫu điện thoại cao cấp, thông số này vẫn cho thấy Vivo đang tập trung mạnh vào phần cứng thay vì chỉ dựa vào thuật toán xử lý ảnh. Cảm biến lớn hơn thường có lợi thế về khả năng thu sáng, đặc biệt trong những tình huống chụp thiếu sáng hoặc có độ tương phản cao.

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