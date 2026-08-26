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Số hóa - Xe

Vivo X500 Pro/Pro Max lộ diện ngoài đời, đổi thiết kế camera sau

Trong lúc quay video quảng cáo, Châu Kiệt Luân được cho là đã sử dụng chiếc Vivo X500 Pro/Pro Max, hé lộ sự thay đổi thiết kết camera sau của mẫu máy này.

Tuệ Minh

Vivo dự kiến ra mắt dòng X500 tại Trung Quốc vào tháng 9 tới, với đội hình gồm ít nhất ba mẫu là X500, X500 Pro và X500 Pro Max. Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày ra mắt, một chiếc điện thoại thuộc dòng X500 Pro đã xuất hiện ngoài đời thực, để lộ thiết kế lần đầu tiên trước công chúng.

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Châu Kiệt Luân được phát hiện sử dụng mẫu flagship mới nhất của Vivo

Ca sĩ kiêm diễn viên Đài Loan Châu Kiệt Luân được cho là xuất hiện khi đang quay một đoạn quảng cáo cho thứ có vẻ là dòng Vivo X500. Trước đó, Châu Kiệt Luân từng làm gương mặt đại diện cho Vivo X300 Ultra trong chuyến lưu diễn Carnival World Tour 2026 tại Trung Quốc, nên nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục vai trò đại sứ thương hiệu cho dòng X500.

Một rò rỉ gần đây cho biết mẫu X500 tiêu chuẩn sẽ đặt cụm camera tròn ở góc trên bên trái, trong khi X500 Pro và X500 Pro Max giữ cụm camera tròn ở giữa như thế hệ trước.

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Ảnh dựng 2 phiên bản Vivo x500 và x500 Pro.

Dựa trên chi tiết này, giới công nghệ suy đoán chiếc điện thoại Châu Kiệt Luân cầm trên tay là X500 Pro hoặc X500 Pro Max, dù Vivo chưa xác nhận chính thức đây là mẫu nào.

Về mặt thiết kế, thân máy trông tương tự Vivo X300 Pro, nhưng cách bố trí đèn flash có phần khác biệt, cho thấy cụm camera sau nhiều khả năng đã được điều chỉnh so với thế hệ trước.

Về cấu hình, các thông số dưới đây hiện chỉ dừng ở mức rò rỉ, chưa được Vivo xác nhận chính thức. X500 tiêu chuẩn được cho là sở hữu màn hình OLED 6,59 inch, chip thuộc dòng Dimensity 9 tiến trình 3nm và cụm ba camera sau với độ phân giải chính 50 megapixel.

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Hệ thấu kính của Vivo X500 Pro được hãng công bố.

X500 Pro và Pro Max được cho là dùng chip Dimensity 9600 Pro tiến trình 2nm sắp ra mắt. X500 Pro có thể sở hữu màn hình 6,4 inch, còn bản Pro Max lớn hơn với màn hình 6,85 inch. Cả hai bản Pro được kỳ vọng trang bị cụm ba camera độ phân giải chính lên tới 200 megapixel, cao hơn hẳn bản tiêu chuẩn.

Toàn bộ thông tin nêu trên hiện chỉ dừng ở mức rò rỉ và đồn đoán từ giới công nghệ, chưa được Vivo xác nhận chính thức. Câu trả lời chắc chắn nhất sẽ chỉ có khi hãng chính thức trình làng dòng X500 tại Trung Quốc vào tháng 9 tới.

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Gizmodo/GSM Arena
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