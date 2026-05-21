Vừa ra mắt VF8 thế hệ mới, hãng xe VinFast lại khiến người dùng “đứng ngồi không yên” khi đăng kí bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho 2 mẫu SUV hoàn toàn mới.

Video: Vinfast VF8 2026 mới chính thức ra mắt Việt Nam, giá 999 triệu đồng.

Dựa trên các đường nét thiết kế, cả hai sản phẩm này đều định vị tại phân khúc SUV cỡ lớn, sở hữu kích thước tương đương với dòng xe đầu bảng VF9 hiện tại của thương hiệu ôtô Việt Nam. Tuy nhiên, hãng xe này đang thể hiện một chiến lược tiếp cận thị trường mới khi áp dụng hai ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn khác biệt trên bộ đôi sản phẩm này.

Mẫu xe đầu tiên trong bản vẽ sở hữu vóc dáng bệ vệ, cơ bắp nhưng tổng thể vẫn duy trì những đường nét bo tròn mềm mại truyền thống. Điểm nhấn khác biệt lớn nhất nằm ở khu vực phía sau với cụm đèn hậu được đặt trọn vẹn trong một mảng ốp lớn màu đen.

SUV cỡ lớn hoàn toàn mới của VinFast lộ diện, Kích thước ngang VF9.

Cách hoàn thiện ngoại thất này mang tính đồng bộ cao với ngôn ngữ thiết kế vừa xuất hiện trên dòng xe VF8 thế hệ mới. Với những đặc điểm nhận diện này, giới quan sát nhận định nhiều khả năng đây chính là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời(facelift) hoặc thế hệ mới của dòng xe VF9 hiện hành nhằm tối ưu hóa cho nhóm khách hàng gia đình và di chuyển đô thị.

Trái ngược với mẫu xe thứ nhất, sản phẩm thứ hai lại mang diện mạo vuông vức, hình khối và góc cạnh hơn đáng kể. Kiểu dáng tổng thể mang đậm tính thực dụng này gợi liên tưởng đến phong cách của dòng xe địa hình hạng sang Land Rover Discovery, nhưng sở hữu kích cỡ lớn hơn và mang nhiều nét đặc trưng của các dòng SUV full-size đến từ thị trường Mỹ. Với ngoại hình hầm hố này, phân khúc khách hàng mà xe hướng tới là những người có nhu cầu di chuyển trên các địa hình phức tạp hoặc đam mê bộ môn off-road nhẹ.

Dù khác biệt về định hướng thẩm mỹ, cả hai mẫu xe gầm cao mới của Vinfast đều chia sẻ chung nhiều giải pháp kỹ thuật hiện đại. Thân xe sở hữu hệ thống tay nắm cửa dạng ẩn tối giản kết hợp cùng bộ mâm đúc thiết kế kín nhằm tối ưu tính khí động học, tương tự cách làm trên dòng VF8 thế hệ mới. Toàn bộ khu vực mặt trước của hai xe được đóng kín hoàn toàn, cho thấy đây là các dòng xe thuần điện, dập tắt những đồn đoán trước đó về việc thương hiệu này sẽ sản xuất xe hybrid hay EREV.

Hệ thống khung gầm trên bộ đôi này được dự đoán là nền tảng thế hệ mới của VinFast với kết cấu trọng lượng nhẹ hơn. Đi kèm công nghệ pin tối ưu hóa, tầm hoạt động của hai mẫu SUV mới được kỳ vọng sẽ vượt mốc 626 km của dòng VF9 hiện tại. Cơ sở của dự đoán này đến từ hiệu suất thực tế của phiên bản VF8 mới vừa trình làng, khi xe đã đạt mức hành trình 500 km sau một lần sạc đầy nhờ những cải tiến về pin.

Bên trong cabin, không gian nội thất của hai dòng xe mới được dự báo sẽ chia sẻ những trang bị công nghệ cốt lõi từ cấu trúc cabin của mẫu VF8 thế hệ mới. Các trang bị nổi bật bao gồm vô-lăng vát hai đáy thể thao và màn hình thông tin giải trí trung tâm kích thước 12,9 inch. Ngoài ra, hệ thống an toàn chủ động (ADAS) với các tính năng nâng cấp kết hợp cùng trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là những cấu phần không thể thiếu trên các dòng xe cao cấp này của VinFast.