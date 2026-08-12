VinFast VF 7 - Chiếc C-SUV “cân” đa địa hình, xóa tan mệt mỏi trên những hành trình xa

Được trang bị sức mạnh động cơ vượt mặt bằng phân khúc cùng hệ thống công nghệ hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS), VinFast VF 7 mang lại trải nghiệm lái tự tin và an tâm trên mọi hành trình.

Thoải mái chở cả gia đình, gặp đèo dốc “không ngán”

Khi ô tô ngày càng phổ biến, một chiếc xe không còn đơn thuần để đi từ điểm A đến điểm B. Người dùng hiện đại, nhất là tệp khách hàng trẻ, đòi hỏi cao hơn về khả năng vận hành mạnh mẽ cùng các công nghệ an toàn chủ động cho những chuyến đi xa. Trong phân khúc C-SUV, VinFast VF 7 đang là đại diện tiêu biểu đáp ứng tốt kỳ vọng đó.

Không chỉ đẹp và mạnh, VinFast VF 7 khiến chủ xe “quên luôn” chi phí vận hành

Khác biệt lớn nhất của VinFast VF 7 nằm ở nền tảng sức mạnh vượt trội khi so sánh với các mẫu xe xăng cùng phân khúc. Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn (Eco), xe đã sở hữu động cơ điện với công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại tới 250 Nm. Khi lên tới phiên bản cao cấp nhất (Plus 2 cầu), động cơ xe có công suất tối đa lên tới 349 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức kéo đạt được ngay lập tức của động cơ điện tạo nên độ vọt dứt khoát mỗi khi người lái đạp ga.

Từng sở hữu xe xăng cùng phân khúc trước khi chuyển sang VF 7, anh Nguyễn Đức Mạnh (Hà Nội) đánh giá khả năng vận hành là điểm khác rõ rệt. “Khả năng tăng tốc tức thì giúp việc vượt xe trên cao tốc hay leo đèo dốc nhẹ nhàng hơn hẳn chiếc xe cũ. Ngoài ra, khối pin được đặt dưới sàn đã hạ thấp trọng tâm xe nên hạn chế tối đa hiện tượng bồng bềnh hay văng thân xe khi ôm cua gắt”, anh phân tích.

Trong khi đó, lựa chọn VF 7 Eco để phục vụ nhu cầu hàng ngày, anh Bùi Thắng đánh giá xe di chuyển rất mượt mà. Xe lướt đi nhẹ nhàng và mang lại sự thư thái khi phải xoay xở trong điều kiện giao thông nội đô Hà Nội mật độ cao.

Kích thước tổng thể dài x rộng đạt 4.545 x 1.890 mm cũng là yếu tố khiến VF 7 duy trì tính linh hoạt cần thiết của một mẫu xe đô thị. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở xe lên tới 2.840 mm - ngang ngửa nhiều mẫu D-SUV - cho không gian cabin rộng rãi và thoải mái bên trong cho một gia đình 4-5 người.

Công nghệ mang đến sự yên tâm trên mọi cung đường

Bên cạnh nền tảng cơ khí chắc chắn, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) đóng vai trò như lớp bảo vệ chủ động cho cả gia đình trên hành trình xa. Trên VF 7, người dùng được tiếp cận các tính năng nổi bật như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và đi giữa làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh tự động khẩn cấp...

Trải nghiệm thực tế, anh Đức Sơn đánh giá rất cao hệ thống ADAS trên VF 7. Anh chia sẻ việc kích hoạt tính năng ga tự động thích ứng và giữ làn trên các tuyến cao tốc hay đường liên tỉnh khiến việc lái xe đường dài nhàn nhã hơn đáng kể. Hệ thống tự động căn chỉnh khoảng cách và vận tốc với xe phía trước giúp người lái giảm bớt thao tác chân ga, phanh và duy trì sự tỉnh táo suốt nhiều giờ cầm lái.

Song song với công nghệ trợ lái, không gian cabin VF 7 được tích hợp hàng loạt tiện nghi hiện đại: màn hình hắt kính (HUD) trên bản Plus, màn hình cảm ứng 12,9 inch hướng về phía người lái, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto…

Trong khi đó, cảm giác an tâm trên các chặng đường xa được đảm bảo nhờ bộ pin LFP dung lượng lên tới 70 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa hơn 500 km sau mỗi lần sạc đầy (bản Plus). Khi sạc xe tại các trụ sạc nhanh công suất lớn của V-Green – hiện đã phủ khắp cả nước - thời gian nạp pin từ 10% lên 70% chỉ khoảng 30 phút. Với các gia đình thường xuyên di chuyển xa, quãng thời gian này vừa đủ để các thành viên nghỉ ngơi, ăn uống trước khi tiếp tục hành trình.

Vừa có khả năng tăng tốc “bốc”, vừa đảm bảo độ êm ái và an toàn khi vận hành, VF 7 được nhận định là mẫu xe đáp ứng tốt cả mục đích đi lại hàng ngày trong phố lẫn các hành trình di chuyển liên tỉnh.

Có giá khởi điểm chỉ 740 triệu đồng, VF 7 còn dễ tiếp cận hơn đáng kể so với các dòng xe xăng cùng tầm phân khúc nhờ nhiều chính sách ưu đãi từ VinFast. Khách hàng mua VF 7 được tối ưu chi phí sở hữu nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, gói hỗ trợ trả góp 0 đồng vốn đối ứng cùng voucher tri ân trị giá tới 80 triệu đồng dành cho chủ sở hữu các dòng xe xăng VinFast. Bên cạnh đó, chính sách miễn phí sạc pin tại trạm V-Green đến ngày 10/2/2029 mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực trong suốt quá trình sử dụng.