PVcomBank: Lợi nhuận tăng gần 26%, tiếp tục cải thiện chất lượng tài sản

Trong bối cảnh ngành ngân hàng tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) ghi nhận một năm 2025 khởi sắc .

Ngân hàng không chỉ mở rộng quy mô hoạt động mà còn có sự cải thiện rõ nét về hiệu quả kinh doanh, với doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều tăng mạnh so với năm trước, đồng thời duy trì các chỉ tiêu an toàn và quản trị rủi ro theo quy định.

Quy mô hoạt động mở rộng, hiệu quả kinh doanh cải thiện