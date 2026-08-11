PVcomBank: Lợi nhuận tăng gần 26%, tiếp tục cải thiện chất lượng tài sản

PVcomBank và Visa ký kết hợp tác triển khai giải pháp chuyển tiền qua Visa Direct
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, đã ký kết thành công thỏa thuận hợp tác.
Sự kiện hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong mục tiêu mở rộng hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm chuyển tiền quốc tế cho khách hàng.
PVcomBank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Ngày 27/6/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.
Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung quan trọng với định hướng đổi mới toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình ngân hàng linh hoạt - lấy khách hàng làm kim chỉ nam.
PVcomBank củng cố nền tảng tăng trưởng với kết quả kinh doanh tích cực
Trong bối cảnh ngành ngân hàng tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) ghi nhận một năm 2025 khởi sắc .
Ngân hàng không chỉ mở rộng quy mô hoạt động mà còn có sự cải thiện rõ nét về hiệu quả kinh doanh, với doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều tăng mạnh so với năm trước, đồng thời duy trì các chỉ tiêu an toàn và quản trị rủi ro theo quy định.
Quy mô hoạt động mở rộng, hiệu quả kinh doanh cải thiện
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