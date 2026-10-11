Việt Nam lọt top quốc gia được yêu thích nhất thế giới 2026

Việt Nam vừa được vinh danh tại giải thưởng quốc tế danh giá năm 2026, với vị trí 10/20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới.

Việt Nam vừa được vinh danh tại giải thưởng quốc tế danh giá năm 2026, với vị trí 10/20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới, vượt qua Thái Lan, Hàn Quốc và Singapore.

2 bạn trẻ với cờ đỏ sao vàng trên má và áo tại ngã tư Nguyễn Thái Học (Hà Nội) trong buổi tổng hợp luyện lần 1 A80, ngày 21/8/2025. Ảnh: Châu Sa.

Tạp chí Condé Nast Traveler (ấn bản Mỹ) vừa công bố danh sách 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Readers' Choice Awards. Việt Nam ghi dấu ấn với vị trí thứ 10, tổng điểm 92,99, vượt qua các điểm đến nổi tiếng cùng khu vực như Thái Lan, Hàn Quốc và Singapore.

Kết quả được ghi nhận dựa trên đánh giá của độc giả về trải nghiệm tại các điểm đến.

Đây là lần thứ 3 Việt Nam góp mặt trong danh sách này, trước đó là năm 2019 (vị trí thứ 10) và 2020 (vị trí thứ 9), đối với ấn bản Mỹ. Năm 2025, ở giải thưởng này, Việt Nam cũng xếp thứ 6 trong danh sách 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới và thứ 9 trong danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới.

Tạp chí cho biết Việt Nam có vẻ đẹp mộc mạc và quyến rũ, ngày càng nhiều du khách quốc tế tìm đến để trải nghiệm sự đặc sắc của cảnh quan, con người và văn hóa. Đồng thời khám phá những điểm đến chưa chịu nhiều tác động của du lịch đại trà. Những năm gần đây, Việt Nam không còn là "điểm đến để theo dõi" mà trở thành "điểm đến đáng để đặt vé".

Tuy nhiên, ở ấn bản tại Anh của Condé Nast Traveller do độc giả Anh bình chọn, Việt Nam đứng thứ 14, tổng điểm 98,86 điểm.

10 điểm đến đứng đầu gồm Hy Lạp (98,14 điểm), Nhật Bản (97,01 điểm), Italy (96,48 điểm), Thổ Nhĩ Kỳ (94,90 điểm), Bồ Đào Nha (94,64 điểm), Costa Rica (94,29 điểm), Croatia (94.01 điểm), Indonesia (93,75 điểm), Kenya (93,57 điểm), Thái Lan (93,26 điểm).

Du khách quốc tế tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), tắm biển Phú Quốc (An Giang) và vui chơi ở TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo, Đinh Hà, Linh Huỳnh.

Sự góp mặt trong giải thưởng danh giá quốc tế là lời giải về đà tăng trưởng mạnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 874.000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu 25 triệu lượt khách cả năm hoàn thành gần 71%.

Trung Quốc và Hàn Quốc là 2 thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với 3,9 triệu lượt khách, Hàn Quốc góp 3 triệu lượt khách.

Nga đứng thứ 3 với khoảng 1,1 triệu lượt khách, tiếp đến Đài Loan (Trung Quốc) với 964.000 lượt khách và Mỹ với 764.000 lượt khách. Xét theo khu vực, châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất với 55%, sau đó đến châu Phi tăng 29,4%, châu Úc tăng 21%, châu Mỹ tăng 20% và châu Á tăng 7,6%.

Tính riêng tháng 9, Việt Nam đón khoảng 1,77 triệu lượt khách, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy sức hút của điểm đến và văn hóa Việt Nam đang từng bước chuyển hóa thành lượng khách thực tế.

Tiến gần hơn mục tiêu đến năm 2030, du lịch Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt 80-90 tỷ USD trong Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Du khách quốc tế ngồi xuồng tham quan cồn Thới Sơn (phường Thới Sơn, Đồng Tháp). Ảnh: Phương Lâm.

Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam cũng nhận định Việt Nam lọt danh sách quốc gia được yêu thích nhất thế giới 2026 là sự ghi nhận của độc giả toàn cầu đối với vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Sức hút của Việt Nam được tạo nên từ những hành trình dài, đi qua đô thị sôi động và các vùng núi, biển đảo, miền quê.

Hà Nội mang dấu ấn lịch sử, TP.HCM có nhịp sống năng động. Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Huế, Đà Nẵng, Phú Quốc (An Giang), những cung đường vùng cao phía Bắc, không gian cồng chiêng Tây Nguyên mang đến cho du khách những mảnh ghép phong phú về thiên nhiên, văn hóa và đời sống.

Condé Nast Traveler là tạp chí du lịch của Mỹ thuộc tập đoàn truyền thông Condé Nast, chuyên về điểm đến, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch. Tạp chí có 2 ấn bản chính là Mỹ và Anh, đều có bảng xếp hạng riêng.

20 quốc gia do độc giả bình chọn trên tạp chí Condé Nast Traveller (ấn bản Mỹ):

1. Nhật Bản (95,52 điểm)

2. Italy (94,80 điểm)

3. Ireland (94,15 điểm)

4. Campuchia (93,57 điểm)

5. Tây Ban Nha (93,37 điểm)

6. Bồ Đào Nha (93,36 điểm)

7. Pháp (93,14 điểm)

8. Hy Lạp (93,12 điểm)

9. Panama (93,02 điểm)

10. Việt Nam (92,99 điểm)

11. Hàn Quốc (92,98 điểm)

12. Thái Lan (92,89 điểm)

13. Ba Lan (92,88 điểm)

14. Na Uy (92,44 điểm)

15. Croatia (92,40 điểm)

16. Áo (92,29 điểm)

17. Thụy Sĩ (92,14 điểm)

18. Singapore (92,11 điểm)

19. Thụy Điển (92,07 điểm)

20. Đức (91,93 điểm)

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