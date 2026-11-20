Thi thể nữ sinh lớp 6 đã được lực lượng chức năng tìm thấy sau gần 18h mất tích tại bãi biển Trung Lương, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai.

Ngày 20/11, UBND xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 6 bị sóng biển cuốn mất tích khi tắm tại khu vực biển Trung Lương.

Theo đó, khoảng 3h sáng ngày 20/11, lực lượng chức năng và người dân phát hiện thi thể nữ sinh V. bị sóng đánh dạt vào bờ, cách vị trí gặp nạn gần 1 km và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 6 mất tích khi tắm biển và bàn giao cho gia đình lo hậu sự Ảnh: Võ Triển

Như Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, ngày 19/11, 4 học sinh lớp 6 Trường THCS Tuy Phước Bắc, đến tắm biển tại thôn Trung Lương, gần Trạm kiểm soát biên phòng Cát Tiến (Đồn biên phòng Cát Khánh).

Phát hiện sự việc, cán bộ Trạm kiểm soát biên phòng Cát Tiến phối hợp ngư dân địa phương tổ chức cứu nạn, vớt được 2 học sinh và đưa vào bờ. Trong đó, 1 em được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu. Riêng em V. mất tích, thi thể được lực lượng chức năng tìm thấy rạng sáng 20/11.