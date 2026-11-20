Nửa đầu năm 2026, Vietlott đạt doanh thu hơn 4.173 tỷ đồng, chi gần 2.900 tỷ đồng trả thưởng và ghi nhận lợi nhuận sau thuế 243 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.173 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 304 tỷ đồng, tăng 24%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 243 tỷ đồng. Kết quả này được công bố trước thời điểm doanh nghiệp bước vào kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ trong năm 2027.

Vietlott ghi nhận doanh thu hơn 4.173 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026.

Theo báo cáo tài chính bán niên, trong nửa đầu năm, Vietlott đã chi 2.894 tỷ đồng để trả thưởng cho khách hàng. Khoản chi này tương đương gần 70% doanh thu thuần và cao gấp khoảng 9,5 lần lợi nhuận trước thuế. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp chi khoảng 16 tỷ đồng trả thưởng cho người chơi.

So với cùng kỳ năm trước, chi phí trả thưởng tăng khoảng 16%, tương ứng với mức tăng doanh thu trong kỳ.

Hơn 1.500 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng

Tính tới ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vietlott đạt gần 1.648 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 643 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp đạt hơn 610 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Vietlott còn ghi nhận 900 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, toàn bộ khoản đầu tư này là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng.

Như vậy, tổng lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn của Vietlott đạt hơn 1.510 tỷ đồng, chiếm khoảng 92% tổng tài sản. Các khoản tiền gửi được phân bổ tại nhiều ngân hàng, gồm LPBank, VietinBank, Vietcombank và BIDV.

Trong khi đó, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 1.005 tỷ đồng. Báo cáo không ghi nhận dư nợ vay và nợ thuê tài chính. Trong 6 tháng đầu năm, Vietlott cũng đã nộp hơn 1.469 tỷ đồng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Về kế hoạch thanh tra, theo Quyết định số 1032/QĐ-TTCP ngày 12/11/2026, Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Vietlott cùng hai doanh nghiệp xổ số khác. Danh sách này gồm Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng.

Cuộc thanh tra do Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) thực hiện, dự kiến triển khai trong quý III hoặc quý IV/2027. Thời kỳ thanh tra được xác định từ năm 2025 đến năm 2026, với thời hạn dự kiến 45 ngày.